Jedno z nejvzácnějších BMW M v Česku nikdo nechce, přes pěkný stav i cenu 5 let marně čeká na kupce

Taková auta v České republice v prodeji moc často nevídáme a případ tohoto stroje možná nejlépe ukazuje, proč tomu tak je. Pět let nezájmu o takový kus s rozumnou cenou je na pováženou.

V českých autobazarech dnes seženete bez velkých problémů v podstatě cokoli, až na jednu výjimku. Jde o jakkoli zajímavější auta vyrobená před začátkem 90. let, z prostého důvodu - do konce roku 1989 se sem nedostalo prakticky nic a i po revoluci chvíli trvalo, než si tu víc než pár jednotek lidí mohlo takové vozy dovolit. Jistě, obchodníci vyráželi a vyrážejí do Německa i pro starší vozy, které se zde pokouší zpeněžit, najít zde zákazníka pro takové stroje ale bývá těžké.

V komunitě nadšenců se o tom mluví docela často, žádná statistika to potvrzující nebo vyvracející ale pochopitelně neexistuje. Přinejmenším jedno auto dávající této tezi zapravdu ale existuje, všímáme si jej s kolegy už 5 let.

Možná je v prodeji ještě déle, poprvé v roce 2017 jsme ale psali o v Česku nabízeném BMW M5 generace E34. To je druhá nejvzácnější M5 v historii hned po první E28, zvlášť jako kombík. I se sedany ale vzniklo jen 5 877 exemplářů tohoto stroje, z nichž dnes jistě bude po světě jezdit jen zlomek. Tento kousek je z roku 1989, takže jako nový byl prodán v Německu, kde jezdil až do druhé poloviny minulé dekády v rukou jediného majitele. Pak byl dovezen k nám.

Už tehdy jsme psali, že to bylo docela odvážné, neboť vozit sem takové stroje bez toho, aniž byste pro ně předem měli zájemce, je riskantní. A bohužel jsme se nepletli - auto v tom samém bazaru, s tím samým nájezdem, propagované za pomoci těch samých fotek stojí dodnes. Přitom 146 tisíc km na 33 let starou M5 není tolik, stav auta je zjevně velmi dobrý a požadovaná cena skoro pořád stejná - v roce 2017 to bylo 520 tisíc korun, dnes je to 599 tisíc korun. Jasně, jít při nezájmu s cenou nahoru nezní moc moudře, ale situace na trhu se za oněch 5 let značně změnila, takže podobná korekce směrem nahoru dává smysl.

Jestli se vůz někdy prodá, je otázkou, na svého zájemce ale čeká opravdu dlouho. Třeba se jej zželí vám - v takovém případě můžete počítat s klasikou par excellence, kterou pohání 3,5litrový řadový šestiválec S38 s 315 koňmi výkonu. Dnes tím asi nikoho neohromíte, ale o to tu nejde. M5 E34 je kus historie a vyjímat se bude v garáži každého nadšence nejen do mnichovských silničních střel.

