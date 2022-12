Jedno z nejvzácnějších, nejpodivnějších a nejdražších moderních aut je k mání nejeté, stojí 218 milionů včera | Petr Miler

/ Foto: RM Sothebys, tiskové materiály

Přáli jste si k Vánocům něco hodně rozmařilého? Jsme přesvědčeni, že vedle auta, které vám nyní ukážeme, to bude působit jako vrchol skromnosti. Jeden z pouhých devíti takových strojů snad ani není hezký, přesto je jeho prodej vždy výjimečnou záležitostí. Cena je na stejné úrovni.

Firma VIP Motors, prodejce výjimečných aut z Dubaje, pustil do prodeje opravdu vzácné Lamborghini. Říká si Veneno Roadster a je to svérázně střižený supersport vyrobený v pouhých devíti kusech. V roce 2014 přišel vyvolené zákazníky na 3,3 milionu Eur, dnešním kursem asi 80 milionů Kč. To je spousta peněz, za takovou sumu dnes ale nekoupíte jediné, ani zdaleka.

Veneno Roadster je totiž nejvzácnějším moderním Lamborghini a jedním z nejvzácnějších aut všech dob. Odvážně a tak trochu podivně navržený stroj následoval po verzi kupé a za základ použil techniku Aventadoru. Dostal tedy motor s výkonem 552 kW (750 koní) a točivým momentem 690 Nm, který sází na dvanáct válců do véčka v případě koncepce a 6,5 litru v případě objemu. Auto vážící bez deseti kilo půl druhé tuny se i za pomoci pohonu 4x4 a sedmistupňohého automatu dostane na stovku za 2,9 sekundy, maximální rychlost pak má činit 355 km/h.

Prodávaný kus v saténové černi je pochopitelně jediným takovým na celém světě, dvě stejná Venena neexistují. Sice kvůli laku nepřiznává karbonovou konstrukci a též si odpouští jinak poměrně běžně používané barvy italské trikolory, jedovatě zelenými doplňky ale nešetří. Také uvnitř této silniční stíhačky převládá zelená kůže a tentokrát už přiznaná uhlíková vlákna. Auto celkem pochopitelně zamířilo do sbírky některého ze zámožných arabských sběratelů, který s ním kupodivu i něco málo najel. Tedy opravdu málo, na tachometru svítí jen 3 tisíce kilometrů.

Není tedy přehnané hovořit o stále prakticky novém voze, jehož cena za osm let existence vcelku bez překvapení výrazně stoupla. Před sebou jej máme na fotkách z tiskové databáze aukční firmy RM Sotheby's v prostředí Monackého knížectví, v tehdejší dražbě ale nebylo dosaženo rezervní ceny. Nyní si vůz můžete koupit přímo od prodávajícího za 9,5 milionu dolarů, tedy asi 218 milionů Kč.

Skromnost stranou, arabský majitel ví, že u sebe má nejvíce ceněné moderní Lambo. Za nás bychom řekli, že na překarosovaný Aventador je jeho cena nesmyslně vysoká, sběratele ale dnes podstata věci často moc nezajímá. Kombinace slavné značky, nízkého počtu vyrobených kusů a minimálního nájezdu je zjevně dostatečnou zárukou exkluzivity a příslibu zachování hodnoty. Zatím to pro sběratele funguje, nebo to alespoň dosud fungovalo.

Sběratel se odhodlal pustit do světa jedno z devíti Lamborghini Veneno Roadster, aniž by s ním najel víc než pár tisíc kilometrů. Stojí nejvíce ze všech moderních aut italské značky, z nichž je též nejvzácnější. Foto: RM Sotheby's, tiskové materiály

Zdroj: James Edition

Petr Miler

