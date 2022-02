Jedno z posledních aut Michaela Schumachera se v aukci prodalo za směšnou cenu, při jeho stavu se nelze divit před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bonhams

V téhle aukci bylo od začátku zaděláno na průšvih a ani mohutná pozornost médií z celého světa neměla šanci změnit nevyhnutelně tristní výsledek. Jménem prvního majitele to není, to spíše péčí všech dalších a způsobem, jakým k prodeji přistoupila aukční firma.

Před necelými dvěma týdny jsme vás informovali o tom, že do aukce jde bývalý superkombík Michaela Schumachera. Výjimečný byl nejen tím, že jde o velmi zajímavé auto, tedy ještě atmosféricky plněný Mercedes C63 od AMG s motorem 6,3 V8, které mělo slavného prvního majitele. Ale také tím, že šlo o jeden z posledních vozů, kterými sedminásobný mistr světa Formule 1 jezdil. To je kombinace vlastností k nezaplacení a jistě i proto aukční síň Bonhams očekával příhozy na cenu až 100 tisíc, tedy až 2,44 milionu Kč. My jsme k tomu ale byli od začátku skeptičtí.

Auto je zajímavé samo o sobě a má skutečně pozoruhodnou historii, ale to bylo vše. Už z prezentačních fotek bylo zjevné, že s ním nikdo nezacházel způsobem adekvátním takové cennosti a samotná prezentace před prodejem byla selháním svého druhu. Dopřát vozu pořádné čištění, leštění a pár nových dílů, jistě by přes docela vysoký nájezd (152 tisíc kilometrů) vypadal k světu, to se ale nestalo.

Někdejší Schumacherův stěhovák někdo doslova protáhl kartáčovou myčkou a ani pořádně nevysušený jej nechal nafotit. To bylo celé. Divili jsme se, že jinak prestižní aukční síň vůbec dovolila vůz takto prezentovat svými kanály, když bylo od začátku jasné, že si auta všimne celý svět. Všiml, zmínky o prodeji jsme zaznamenali všude od Ameriky po Rusko, ani to ale nestačilo na to, aby od pohledu zhuntovaný stroj někdo pořádně chtěl.

Jakkoli mnozí na auto hleděli s úžasem, my jsme byli skeptičtí k tomu, že by za něj někdo dal miliony. A nedal, ani zdaleka. Vůz se v aukci prodal za pouhých 27 600 Eur, tedy asi 673 tisíc Kč, a to včetně provize pro aukční síň. Místo bezprecedentně drahého kombíku C63 AMG tu tedy máme jeden z nejlevnějších vůbec - ceny těchto aut na trhu se dnes pohybují mezi 24 000 a 36 000 Eur a bez provize Bonhamsu za něj majitel dostal jednu z nejnižší cen vůbec. Kdyby auto vystavil na inzertním webu, možná by sám získal i víc.

Je to ostuda, ale hlavně pro Bonhams. Pokud my z tiskových fotek poznáme, že něco není v pořádku, někdo u aukční síně měl trvat na tom, že vůz v takové kondici prostě nelze zařadit do katalogu. Kolik by stála jeho minimalistická renovace? 10 tisíc korun? Prodejní cifru přitom mohla snadno vyšroubovat na dvojnásobek.

Jakkoli někteří tento výsledek hodnotí jako znak praskající bubliny, my říkáme, že to je jen znak neprofesionality dražitele. Slavné jméno v techničáku je pěkná věc, ale pořád musí být spojeno s pěkným autem. To se tady nestalo a žádný sběratel nebude pyšný na zhuntovaný Mercedes, který do takového stavu dominantně přivedli majitelé, kteří se Schumim neměli nic společného. Sama jezdecká superstar jej používala jen 7 měsíců a jsme si zatraceně jisti, že jej poslala do světa v perfektním stavu.

Divili jsme se, že Bonhams pustil do prodeje svými kanály auto v takovémto stavu, ale stalo se to a prodejní cena v řádu milionů korun se stala přesně tou utopií, kterou se od začátku zdála být. Foto: Bonhams

Zdroj: Bonhams

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.