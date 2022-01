Jen pár let starý kombík Mercedesu našlapaný výbavou a s 367 koňmi je k mání za cenu litrové Octavie před 7 hodinami | Petr Miler

Skutečně za cenu obyčejné Škody Octavia lze pořídit jen 4 roky starý, mimořádně vybavený, silný a hezky vypadající kombík Mercedesu - třídu C verzi 43 od AMG. Kde je háček? Tento vůz už skoro 10krát objel svět.

I na první pohled je to zajímavá ojetina. Bílý kombík Mercedesu třídy C od AMG z konce roku 2017 s viditelně dobře vybaveným interiérem a silným motorem je vůz, který na sebe v bazaru i v záplavě ojetých prémiovek podobného stáří snadno dokáže upozornit. Pravda, většina zákazníků ojetin půjde po dieselových nebo slabších benzinových verzích, tomuhle ale budou i takoví věnovat druhý pohled. Přes své nevelké stáří, vysoký výkon až 367 koní a opravdu bohatou výbavu stojí jen 25 890 Eur, tedy asi 630 tisíc Kč. A ještě z ní lze odečíst DPH. Za tolik dnes koupíte leda litrovou Octavii v lepší výbavě Style, víc nic.

Firma, která je plátcem daně z přidané hodnoty, si jej tak od německého prodejce může odvézt v přepočtu za 530 tisíc korun, což zní skoro neuvěřitelně. Na tento Mercedes tak koukáte jednou, podruhé, hledáte následky nehody, zmínku o zadřeném motoru, zničené převodovce nebo cokoli podobného. Ale nic, čert je schovaný jinde, tohle auto od listopadu 2017 najelo pozoruhodných 378 340 km

První registrace proběhla v listopadu 2017, takže se bavíme o nedávno 4 roky starém autě. Bezmála 100 tisíc km za rok je na tak silný benzinový vůz, který není taxík, opravdu štreka a právě tento nájezd se postaral o ohromný pokles ceny až do tak nízkých sfér. Je to donedávna aktuální generace třídy C, navíc s šestiválcovým motorem, který ta nová už nedostane - ta si bude muset vystačit jen s čtyřválci. Na poli techniky tedy není třeba přijmout žádné kompromisy, k dispozici je i pohon 4x4. A v případě výbavy platí to samé - je tu i spousta rozmařilých věcí jako drahý audiosystém Burmester, panoramatické střešní okno nebo plná LED světla. Věci jako vyhřívaná sedadla, navigaci či parkovací asistent s kamerou ani nezmiňujeme.

Stav auta navíc není zbědovaný, ani trochu. Německé dálniční kilometry se na stavu interiéru ani exteriéru nepodepsaly skoro vůbec - říci, že tohle auto má třetinový nájezd, nebude problém to prodávajícímu věřit. Vůz byl navíc pravidelně servisovaný u oficiálních dealerů (až do poslední chvíle, jak můžete vidět níže) a už nejednou se ukázalo, že citlivě používané auto s vysokými nájezdy při dlouhých štrekách může být v lepším stavu než vůz s malým číslem na tachometru, ale mizerným zacházením a péčí.

Tento Mercedes se tedy nezdá být bez perspektivy, i když tak skoro stojí. Zmíněná částka je daleko nejnižší, kterou někdo žádá za srovnatelná čtyřletá Céčka, musíte přidat statisíce korun, abyste se dostali na méně ojeté vozy s polovičním nájezdem. Bizarní je, že i ty jsou ojeté hodně, ale... je to pořád polovina. Nevíme, jestli je to hned při 25. lednu koupě roku, ale při ceně, provedení a aspoň vizuálním stavu vozu to ale nemusí být až tak špatný nápad, jak se na první pohled může zdát.

Neobvykle levný Mercedes-AMG C43 oz roku 2017 se vyznačuje velmi vysokým nájezdem. Ani tak ale při své ceně nemusí být nezajímavou volbou. Foto: MR-Automobile, publikováno se souhlasem

