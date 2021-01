Jen pár let starý kombík Mercedesu s 280 koňmi a výbavou je k mání za cenu Fabie před 7 hodinami | Petr Miler

Skutečně za cenu hůře vybavené malé Škody lze pořídit jen 5 roky starý, dobře vybavený, silný a hezky vypadající kombík Mercedesu - třídu C verzi 350e. Kde je háček? Už skoro 14krát objel svět.

Na první pohled to není příliš zajímavá ojetina. Černý kombík Mercedesu třídy C Lease Edition z roku 2015 s černým interiérem a hybridním pohonem není vůz, který by na sebe v záplavě ojetých prémiovek podobného stáří dokázal upozornit. A i kdyby ano, většina zákazníků ojetin půjde po dieselových nebo benzinových verzích, nikoli po hybridu. Tento ale na druhý pohled dokáže zaujmout. Přes své nízké stáří, relativně vysoký výkon až 280 koní (211 náleží benzinu) a slušnou výbavu stojí jen 12 583 Eur, tedy asi 329 tisíc Kč. A ještě z ní lze odečíst DPH. Za tolik koupíte jen některé z nejnižších specifikací nové Fabie.

Česká firma, která je plátcem daně z přidané hodnoty, si jej tak z Nizozemska může odvézt za v přepočtu 272 tisíc korun, což zní skoro neuvěřitelně. Na tento Mercedes tak koukáte jednou, podruhé, hledáte následky nehody, zmínku o zadřeném motoru, zničené převodovce nebo cokoli podobného. Ale nic, čert je schovaný jinde, tohle auto od června 2015 najelo neskutečných 553 881 km.

Přes 100 tisíc km za rok je na primárně benzinový vůz, který není taxík, opravdu štreka a právě tento nájezd se postaral o ohromný pokles ceny až do tak nízkých sfér. Je to stále aktuální generace třídy C a její technickou výbavu už jsme zmínili - ta možná vzbudí rozpaky, ale při dané ceně je třeba přijmout nějaké kompromisy. V případě výbavy jich moc třeba není - je tu většina důležitých věcí od vyhřívaných sedadel přes navigaci a až po parkovací asistent s kamerou.

Stav auta navíc není zbědovaný, ani trochu. Německé dálniční kilometry se na stavu interiéru ani exteriéru nepodepsaly skoro vůbec, říci, že tohle auto má třetinový nájezd, nebude problém to prodávajícímu věřit. Vůz byl navíc pravidelně servisovaný a už nejednou se ukázalo, že citlivě používaný auto s vysokými nájezdy při dlouhých štrekách může být v lepším stavu než vůz s malým číslem na tachometru, ale mizerným zacházením a péčí.

Tento Mercedes se tedy nezdá být bez perspektivky, i když tak skoro stojí. Zmíněná částka je daleko nejnižší, kterou někdo žádá za srovnatelná pětiletá Céča, na druhou stranu stačí přidat 2 tisíce euro (52 tisíc Kč) a jsou vám k dispozici auta s polovičním nájezdem. Bizarní je, že i ta budou ojetá hodně, ale... je to pořád polovina. Nevíme, jestli je to hned při 7. lednu koupě roku, při ceně, provedení a aspoň vizuálním stavu vozu to ale nemusí být až tak špatný nápad, jak se na první pohled může zdát.

