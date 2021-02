K mání je auto zesnulého fotbalového boha. Stát bude miliony, i když si užilo své před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bonhams

Dějiny fotbalu nepoznaly slavnější a současně kontroverznější osobnost, než je autor vítězného gólu v zápasu mistrovství světa s Anglií roku 1986. Jeho Porsche 911 z roku 1992 je nyní na prodej.

Jsou hvězdy, které si vyslouží obdiv celého světa pro svou dekády trvající, profesionální oddanost sportu, která pramení v nespočet úspěchů. A pak jsou tu takové, které sice září jen několik let, famózní úspěchy střídají s obrovskými průšvihy a svět na ně stejně nemůže zapomenout. Diego Armando Maradona patří nepochybně mezi ty druhé, přesto je mnohými dodnes považován za nejlepšího fotbalistu všech dob.

Malý-velký Argentinec se nesmazatelně zapsal do myslí lidí z celého světa, když v roce 1986 vstřelil vítězný gól ve čtrtfinále mistrovství světa proti Anglii rukou, byl ale uznán za platný. Když pak byl tázán, jestli jej rukou skutečně dal, odpověděl lakonicky: „Jestli to byla ruka, pak jedině boží.” Od té doby byl už tak zbožšťovaný muž považován za skutečného fotbalového boha a nic na tom nezměnil ani nespočet jeho afér v pozdějšího letech, ani fakt, že nakonec uznal, že skutečně skóroval rukou.

V závěru své sportovní kariéry byl více než se sportovními úspěchy spojován s bujarým životem, který vedl i během své poslední evropské štace, když kopal za španělskou Sevillu. Tehdy si pronajal dům slavného místního toreadora Juana Antonia Ruize Romana a udělal z něj místo skoro nepřetržitých party. Pro ježdění po Seville a okolí si pak pořídil Porsche 911 Cabrio generace 964 s továrním Turbo-vzhledem a zacházel s ním podobně jako s toreadorovým domem.

250koňový šestiválec auta vyrobeného jen v 1 200 exemplářích, který byl schopný vůz rozpohybovat až na 260 km/h a předpokládáme, že tuhle rychlost okusil nejednou. Přímo Diego Armando byl jednou policí přistižen, jak s ním jel v centru Sevilly 150 km/h na červenou, co více dodat. Maradona ale po roce Sevillu opustil a auto prodal novému místnímu majiteli, který si jej nechal po dalších 20 let.

Až v minulé dekádě se stalo předmětem zájmu sběratelů a po Maradonově náhlé smrti loni v listopadu nepochybně nabylo na ceně. Jistě i proto se jej současný francouzský vlastník rozhodl poslat do prodeje a v březnu bude dražen aukční síní Bonhams. Ta se tím neopomněla pochlubit ve své tiskové zprávě s tím, že vůz si sice svého času užil své, pozdější majitelé jej ale dali do perfektního stavu a nyní bude k mání s celkovými 120 tisíci km na tachometru.

Podle fotek vypadá opravdu dobře a někdejší Maradonovo vlastnictví je stvrzeno i dobovými dokumenty. To se jistě promítne i do ceny, která se má vyšplhat až na 200 tisíc Eur, tedy asi 5 milionů Kč. Nedivili bychom se ovšem, kdyby to nakonec bylo podstatně víc - druhého Maradonu svět zřejmě nikdy nepozná.

Porsche 911, se kterým často, rád a rychle jezdil Diego Armando Maradona, bude 29 let po jeho vlastnictví na prodej 3. března v Paříži. Stát bude jistě tučnou sumu. Foto: Bonhams

Zdroj: Bonhams

Petr Miler