K mání je dodnes nejetý, unikátní šestiválcový kombík BMW. Za cenu lepší Fabie vás vrátí do zlaté éry značky

Tohle auto je tak mimořádné, že na celém světě nemá existovat jediné další takové. Má tu správnou kombinaci motoru a převodovky, je to kombík, nenajel dodnes skoro nic a přesto nestojí nesmyslné peníze.

Pokud přijde řeč na zajímavé ojetiny BMW řady 3, obvykle se naše pozornost stočí k exemplářům respektované generace E46. Je to auto, které bylo technicky už tak na výši, že ani dnes nepůsobí zastarale, stále dobře vypadá, osvědčilo se jako velmi trvanlivé a v závislosti na zvolené specifikaci umí být cokoli od řidičsky zajímavého až po komfortní. A nebo klidně obojí současně.

Zachovalých ojetin na trhu logicky jen ubývá, však je to model, jehož výroba skončila už skoro před dvěma dekádami. Zajímavé zachovalé exempláře v prodeji se ale pořád najdou. A ten na fotkách níže není zajímavý jen tím, že je jako nový, je to i vskutku pozoruhodná specifikace. Jen málokdo si v dobách E46 nechal vyparádit trojku u divize Individual, v tomto případě se ale přesně to stalo. Vznikl tak svérázně specifikovaný kombík, který je podle prodávajícího jediným takovým na světě. A nemáme důvod tomu nevěřit, podobné druhé auto si pomalu ani nedokážeme představit.

V rámci nabídky trojek řady E46 navíc jde o jeden z nejnovějších možných kousků, který vznikl až koncem roku 2003. Tedy po faceliftu v době, kdy do konce výroby zbývalo něco přes rok. Racionálně dává volba právě takového exempláře největší smysl - jakkoli to zní trochu jako klišé, modely z těchto fází výrobního cyklu bývají opravdu vyladěné takřka k dokonalosti, což je proces, který s příchodem další generace začne více či méně od nuly.

Prodávaný kus má navíc to, co by ideál nadšeného řidiče měl mít, tedy šestiválcový motor, zadní pohon a manuální převodovku. Dobře, kůže a dřevo už tak řidičsky nezní, ale podívejte se, co je to za kůži a dřevo - světle béžová, bavorskou značkou zvaná citrónová kůže spolu s podobně laděným dřevěným obložením zase tak špatně nevypadá. A obojí docela dobře ladí s mosaznou metalízou, do níže je oděna karoserie. Takto svého času divize Individual ladila své prezentační kousky a byť prodávající neumí potvrdit, zda je to i případ tohoto vozu, bylo to buď tak, nebo se někdo nechal inspirovat barevnou specifikací s oblibou používanou i BMW.

Tím nejzajímavějším je ale nakonec fakt, že na tachometru auta najdeme číslovku pouhých 21 479 km. Ne 214 tisíc nebo 124 tisíc, ale skutečně jen 21 tisíc km, tohle auto jezdilo nejezdilo ani tisíc kilometrů ročně. Navíc je třeba dodat, že nejsou kilometry jako kilometry a v tomto případě měl vůz už od pohledu patřičnou péči. Vůz byl tedy po většinu času garážován a ze servisní knížky je patrné, že obvykle mírně jezdil, není to tak, že najel 20 tisíc kilometrů a pak 18 let stál na jednom místě. Z hlediska historie též ideál svého druhu.

Co dál dostanete? Navzdory označení 320i skutečně atmosféricky plněný šestiválec o objemu 2,2 litru (kdeže tyto časy jsou...), který na kola posílá až 170 koní. Není to žádná nirvána, tohle auto jede slušně a zní skvěle, víc nic, na druhou stranu - stovka za 8,5 sekundy a maximálka 224 km/h nejsou žádná ostuda. Všechno ostatní je též fandí spíše roli pěkného auta na běžné ježdění, žádné víkendovky.

Auto je momentálně na prodej v nizozemském Heerenveenu za 18 900 Eur, tedy asi 465 tisíc Kč. Na trojku generace E46 to na dnešní dobu není málo, ale na tuhle trojku? Však je skoro nová a její specifikace má grády. Vždyť si představte, že zítra vyjedete na silnice se skoro novou 320i E46 s atmosférickým šestiválcem, bez downsizingu, bez start/stopu, bez vší té nekvality a přetvářky, která moderní auta často obchází, podřadíte si s meziplynem a budete se usmívat na celé kolo. To vše za peníze, za které vám Škoda leda tříválcovou Fabii Monte Carlo, skoro na korunu. Není to svým způsobem krásné?

Takto neobyčejné BMW řady 3 E46 se nevídá v jakémkoli stavu, natož pak v tomto. Je to prakticky nové auto, které prý na světě nemá obdoby. Foto: De Beier, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

