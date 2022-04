K mání je dodnes úplně nová Škoda Rapid v bizarní specifikaci: Nejlepší motor, absolutně žádná výbava před 8 hodinami | Petr Miler

Nemáme tušení, kdo si takto naspecifikované auto mohl koupit, zjevně se ale výsledku zalekl tak moc, že s ním ani jednou pořádně nejel. Osm let po svém zrodu je tak docela výhodně k mání s pouhými 26 km na tachometru.

Na trhu s ojetými auty se nezřídka najdou pozoruhodné věci, ta dnešní ale v jejich pomyslném žebříčku stoupá až k samotnému vrcholu. Na první pohled na to nevypadá, je to černá Škoda Rapid Spaceback, kterých najdeme v bazaru nespočet. Jakmile se ale začnete zajímat o její specifikaci a historii, zjistíte, že před sebou máte naprostý unikát, který stěží bude hledat sobě rovného.

Mimořádně neobvyklá je už ona specifikace, neboť spojuje naprosto nulovou výbavu s podle nás nejlepším motorem 1,2 TSI se 105 koňmi. Je to nejvýkonnější motor, který šlo koupit s manuálním řazením a v praxi tak snadno vyrovnával, ne-li překonával silnější jedna-čtyřku dodávanou jen s automatem. Po technické stránce přesně tuto variantu jsme kdysi testovali i na Severní smyčce Nürburgringu a ani tam nás nezklamala.

Když si někdo koupí jednu z dražších motorizací, obvykle nesáhne po základní výbavě. A naopak - když někdo zvolí základní výbavu, obvykle chce co nejnižší cenu, a tak vybere i nejslabší motor. Tady ale padla volba na výše popsané spojení, a to skutečně s nebývalou důsledností. Ačkoli prodejce na webu uvádí, že auto má adaptivní světlomety, loketní opěrku, elektricky vyhřívaná sedadla, kůží obšitý volant, litá kola, mlhovky, multifunkční volant nebo tempomat, zvolil zřejmě nějaký obvyklý „template” a nekoukal vpravo vlevo - auto nemá nic z toho. Je to skutečně holátko i bez mlhovek, nemá ani elektrická okna vzadu, není tu jediný chromovaný prvek - i vnitřní kliky dveří jsou černé -, není tu žádné obložení palubní desky, i to je černé. A kola jsou skutečně „plechová” s kryty, není tu vážně žádný nadstandardní prvek.

To samo o sobě by stálo za zmínku, vtip je ale ještě jinde. Tento vůz si někdo koupil v roce 2014 a když ho dostal, musel se zhrozit, co si to naspecifikoval. Od té doby s ním nenajel vůbec nic, dnes má na tachometru 26 kilometrů a je prostě nový. A nemyslete si, že jde o auto, které zůstalo dealerovi na skladě nebo cokoli podobného - jeho majitelem je dnes soukromý zákazník, který jej komisně prodává v bazaru.

Svérázná věc, pokud si ale potrpíte na jednoduchosti a lehkosti, je to něco pro vás, je to takový mladoboleslavský Lotus. Dobře, to je žert, všechno ostatní je ale fakt a s ohledem na stav vozu nevypadá špatně ani jeho cena 10 900 Eur, tedy asi 264 tisíc Kč. Uvážíme-li, že základní Škoda Scala dnes přijde na 417 900 Kč, o moc víc výbavy nemá a motor 1,0 TSI se 70 kW je i vedle silnějšího 1,2 TSI slabý odvar, nemusí to být pro méně náročné kupce vůbec špatná nabídka.

Tuhle totálně oholenou, avšak s motorem 1,2 TSI se 105 koňmi velmi slušně technicky disponovanou Škodu Rapid Spaceback si někdo koupil před 8 léty a dodnes s ní prakticky nejel. Teď je docela výhodně k mání. Foto: Fawaz Automobile, publikováno se souhlasem

