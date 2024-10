K mání je dodnes zánovní auto, které vás vrátí do dob, kdy byl Opel králem Evropy, zastavila ho až rez a poruchovost před 4 hodinami | Petr Miler

Je fascinující, že tohle auto dnes na silnicích prakticky nepotkáte, i když to není zase tak dávno, kdy bylo jedním z těch nejběžnějších vůbec. V mezičase jako by přestalo existovat. Této Vectře B se koroze a nespolehlivost vyhnuly jen díky tomu, že skoro nejezdila.

Chápeme, že později narození tomu budou mít problém uvěřit, králem evropských prodejů aut byl ale v 90. letech nejčastěji Opel. Svého německého rivala z Wolfsburgu porážel velmi přesvědčivě až do chvíle, kdy z Volkswagenu udělal trochu jinou firmu Ferdinand Piëch. A podobně jako se VW tehdy opíral o několik málo klíčových modelů typu Polo, Golf a Passat, Opel měl zejména Corsu, Astru a Vectru.

I poslední jmenovaný vůz byl mimořádně prodejně úspěšný, jakkoli surreálně to dnešní optikou může působit. Například v roce 1997 si našel jen v Evropě 384 855 kupců - skutečně tolik exemplářů prodal Opel jediného modelu střední třídy na jediném kontinentu za jediný rok. Letos má celá automobilka v Evropě zatím na kontě zatím 328 646 prodaných vozů všech modelů, tedy méně než kdysi samotné Vectry. I to je bohužel fakt.

Je to fascinující vzpomínka, co ovšem z někdejší německé královny střední třídy zbývá dnes? To není řečnická otázka, odpověď se nabízí sama: Nic. Z většiny Opelů Vectra z konce 90. let a přelomu milénia (tedy druhé generace značené písmenem B) skutečně nezbylo nic, neboť šlo o auta dost náchylná ke korozi. A když se ani zbylá technika neukázala být příliš trvanlivou, skončila většina těchto vozů nevyhnutelně na vrakovištích či rovnou ve šrotu dávno předtím, než si Elon Musk koupil Twitter.

Hledat dnes v prodeji zachovalou Vectru B tak vůbec není jednoduché, taková auta skoro neexistují. Vůz na fotkách níže je ale sympatickou výjimkou, kterou si roce 2001 pro občasné ježdění pořídil první majitel. A nechal si jej dodnes. Jeho využití bylo tak malé, že vůz do dnešních dnů najel pouhých 26 074 km, jezdil tedy jen asi 1 100 kilometrů ročně. Dost lidí toho najede více za týden, taxikáři i za den nebo dva. A protože po zbylý čas auto stálo v garáži, vypadá stále skvěle. To, co mu sebral čas, pak autu vrátili lidé z nám už dobře známého projektu Fabrieksnieuw, který se snaží dát auta do stavu, ve kterém - a to byste uhodli - vyjela jako nová z fabriky.

Výsledkem je hotový muzejní kus, stroj času svého druhu, jde o skoro dokonale zachovalou Vectru B po faceliftu. Specifikace je navíc velmi zajímavá, motor 2,2i se 150 koňmi byl nejsilnějším čtyřválcem v nabídce, který tehdy sloužil i v Omeze. S 1 393 kg hmotnosti se bavíme o slušně rychlém autě - stovka za 9,5 sekundy a maximálka 218 km/h rozhodně neurazí. Navíc má manuální převodovku a velmi slušnou výbavu včetně kůže, dřeva, vyhřívaných sedadel, automatické klimatizace... S tím půjde žít.

Klíčový je tu ale stav, kterému nelze vyčíst snad vůbec nic, vše viditelné vypadá perfektně. Nakonec i interiér vypadá spíš na 2 600 najetých km, ne 26 000. Pokud byste o něj měli zájem, auto může být vaše, láci ale nečekejte. 16 950 Eur alias 428 tisíc Kč je na Vectru B soda non plus ultra, ale ukažte nám druhou takovou? Někdo z velkých fandů Opelu se možná nechá nalákat, je to vážně muzejní záležitost.

