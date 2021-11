K mání je dodnes zánovní ikona ostrých kompaktů 90. let, tak hezká už se dávno nevidí před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Auto Gorredijk, publikováno se souhlasem

Nebyla to nikdy moc spolehlivá auta a když se u aut z 90. let k technickým patáliím přidala koroze, není divu, že jich většina do dnešních dnů nepřežila vůbec, nebo jen ve zbídačelém stavu. Tenhle Opel Astra GSi je ale dodnes jako nový.

Dodnes není těžké narazit v provozu na auta s poněkud obhroublými nálepkami panáčka močícího na znak jiné automobilky. A dost často to bývá Volkswagen a panáčkem močícím na Opel či naopak. Člověk se při pohledu na současné pozice těchto automobilek na trhu může podivit, co za tím stojí, však VW je násobně větší a nabídky obou značek se často ani nemají čím překrývat. Takový ale dozajista nezažil 90. léta.

Tehdy šlo o velké rivaly prodávající v Evropě okolo 1,5 milionu aut za rok, kdy Opel dokonce opakovaně tahal za delší kus provazu. Golf vs. Astra, to bylo tehdy něco a rivalita obou modelů fungovala i mezi ostrými variantami - Golf měl své tehdy nepříliš povedené verze GTI, Astra o něco zdařilejší GSi. Byla to v obou případech auta s výkonem okolo 150 koní a někteří lidé prostě milovali jen jedno, druhé bylo hodné zavržení.

Většina takových z toho jistě vyrostla, pokud vám to ale vydrželo dodnes a patříte na stranu těch v tričkách s bleskem, máte jedinečnou šanci vrátit se do starých časů. Je to opravdu krajně neobvyklé, jeden původní a dodnes mimořádně zachovalý ostrý Opel Astra je nyní na prodej. Má za sebou jen 38 tisíc kilometrů, což za skoro 30 let neuvěřitelné málo - prvně byl registrován v prosinci 1992. Je prý v perfektním originálním stavu a podle fotek skutečně nenese prakticky žádné známky opotřebení.

Auto lze označit za výstavní, jako nové bylo koupené v Německu, nyní je na prodej v Nizozemsku. Prodávající hovoří o unikátu a libovém stavu, také jej ale nenabízí levně - 18 950 euro je asi 480 tisíc korun. Takto zachovalé GSi je ale dnes skutečně rarita mezi raritami, podobné jsme neviděli už léta.

Zdroj: Marktplaats

Petr Miler

