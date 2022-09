K mání je úžasný dozvuk vrcholu dieselové éry ve stavu 1A, levně vám dá víc než nový Mercedes před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Renault Henke, publikováno se souhlasem

Absurdita vývoje evropského automobilismu zašla až tak daleko, že si v bazaru můžete v mimořádně dobrém stavu koupit za pár set tisíc vůz obyčejné značky, který nabídne motor, o němž se novým Mercedesům stejné třídy už ani nezdá.

Když dnes zatoužíte po novém autě střední třídy s šestiválcem, budete muset na stůl vyskládat spoustu Palackých u drahých německých značek. A někdy ani to nebude stačit, takový Mercedes na šestiválcové motory u třídy C rezignoval zcela. Audi vás pro změnu donutí pořídit si jeho A4 ve verzích S4 nebo RS4, protože jinak též skončíte u čtyřválců, jen BMW nabízí benzinové i naftové šestiválce do běžných verzí trojky. Ale všeho do času.

Ještě před pár lety - někdy i doslova - přitom byla k mání se šestiválci také řada obyčejnějších aut. A nebyla to jen ta notoricky známá jako Superb nebo Passat, ale i taková, u kterých se to z dnešního pohledu zdá být skoro neuvěřitelné - třeba Renault Laguna. Ten se poslední generaci vyráběl do roku 2015 a až do té doby byla k mání dokonce hned se dvěma šestiválci, přičemž ten druhý je z dnešního pohledu bez nadsázky fascinující.

Začněme ale u toho prvního, kterým byla benzínová 3,5 V6, která měla atmosférické plnění a dávala 238 koní výkonu a 330 Nm točivého momentu. I to je jistě zajímavé, podobný motor ale nabízelo donedávna více aut. Raritou byl ale už tehdy vznětový motor 3,0 V6 dCi o 240 koních a 450 Nm, s nímž vůz zrychloval na stovku za 7,5 sekundy a rozjel se až na 242 km/h. Neděláme si legraci, dieselový šestiválec, do Laguny, s jakoukoli karoserií.

Zmíněný Passat nebo Superb v tu dobu nenabízely dieselovou V6 už léta - ta u Superbu skončila s první generací a u Passatu s generací B5.5. Pak už byla kromě prémiových značek k mání s dieselovým šestiválcem právě jen Laguna a je to pozoruhodné o to více, když se podíváme do nabídky Renaultu z posledních let. Teď už v této třídě nenabízí absolutně nic, donedávna dostupný kombík Talisman pod tíhou minimálního zájmu skončil, šestiválec ale stejně neměl pod kapotou ani omylem a loučil se alespoň s dvoulitrem. Na trh ovšem (se vší vážností) přišel s nejobjemnějším dieselem v podobě motoru 1,6 dCi. To je skoro poloviční agregát, pravda se dvěma turby a 160 koňmi, oproti 235koňové V6 to ale byl stejně legrační motůrek.

Pokud byste po Laguně s dieselovou V6 toužili, dá se stále koupit jako ojetá. Výběr šestiválcových verzí není velký, po celé Evropě se jich najdou řádově desítky a pokud chcete malý nájezd, musíte sáhnout po kupé (také pozoruhodná věc v roce 2015 této třídě, že?). Sehnat se dá s trochou snahy i kombík, sedan je spíše raritou, na většině trhů se totiž nenabízel.

Výbava je pochopitelně vždy špičková, bavíme se o vrcholu nabídky, takže automatická dvouzónová klimatizace, elektrické a vyhřívané přední sedačky nebo navigace je samozřejmostí. Jak budou aktuální mapy a jak svěže bude vypadat grafika infotainmentu, je pochopitelně trochu jiná otázka, ale vývoj na tomto poli je v posledních letech překotný.

Níže na fotkách můžete vidět velmi zachovalé kupé s 98 tisíci najetými km, kterému byste ani takový nájezd nehádali, je opravdu v pěkném stavu. Aktuálně je k mání za 16 990 euro (asi 417 tisíc Kč) v německém Sottrumu. Žádná láce na devítiletou Lagunu, ale tohle je vážně extra kousek. Však u Mercedesu po vás dnes budou chtít víc jak milion za Céčko s naftovým čtyřválcem, který se i této letité V6 dCi vyrovná přesně v jedné věci - v ničem. Čtyřválcový diesel je pořád služebník bez špetky noblesy, šestiválec se chová docela jinak. A s 240 koňmi jede opravdu nenuceně.

Jasně, musíte s ním akceptovat poslední Lagunu, jejíž podivnou příď nespasí ani všechny peníze světa. A v tomto případě navíc kupé, které nebude po chuti každému. Na druhou stranu je to auto, do kterého můžete pravidelně usedat s láskou, už kvůli jeho motoru. Nové vozy šité na míru požadavků EU, které nepřipouští pořádnou pohonnou jednotku ani ve sférách, ve kterých se pohybuje Mercedes, kvůli jejich motorům milovat skutečně nelze.

Zachovalý Renault Laguna s motorem V6 dCi je na trhu ojetin raritou, nejlépe seženete málo jeté kupé. Tohle je jedno z těch nejhezčích v nabídce, za 417 tisíc vám dá v lecčem víc než nový Mercedes za trojnásobek. Foto: Renault Henke, publikováno se souhlasem

Zdroje: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.