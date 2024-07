K mání je legendární VW Golf IV s dnes nepochopitelným motorem i karoserií, je to krásná vzpomínka na lepší časy před 4 hodinami | Petr Miler

Je současně fascinující i děsivé, když si uvědomíte, jak nedávná je vlastně doba, kdy jste si i z pozice kupce docela obyčejných aut mohli do svého nového vozu poručit prakticky cokoli. Živoucích důkazů těch chvil jen ubývá, tento měl jediného majitele, který s ním moc nejezdil.

Už několikrát jsme vyjádřili obdiv nad tím, co dokázal s Volkswagenem udělat Ferdinand Piëch. Nebyl to ten typ manažera, který sedí v kanceláři nad excelovými tabulkami, byl to člověk, který se stará a jehož uvažování se přímo či nepřímo otiskne i do titěrných detailů produktů, které sám ani nikdy nemusel vidět.

Podstatný byl také fakt, že to nebyl primárně manažer, ale technik. Za jeho vedení této značky začalo Audi používat slogan „náskok díky technice” a více než o slogan čtyř kruhů šlo o jeho vlastní životní motto. Věřil tomu, že když vytvoří technicky excelentní vůz, všechno ostatní půjde mnohem snáz - výjimečná technika se svou žádoucností postará o dobrý marketing, vyšší marže i zákaznickou spokojenost současně. A mělo to hlavu i patu - když stavíte na něm fakticky výjimečném, z podstaty žádoucím, máte v rukou velký trumf. Dobrou reklamu může konkurence napodobit za měsíc, ale dobrý vůz? Možná za 5 let, když se bude hodně snažit.

Proto také za jeho éry začal VW nabízet modely, které dnes působí jako z jiné planety. Osmiválcové Passaty, šestiválcové Golfy, deseti- a dvanáctiválcové Touaregy, absurdity typu VW XL1, to všechno byly v podstatě nesmysly, z nichž jeden každý musel být pro automobilku přímo ztrátovým projektem. Nepřímo ale vyšrouboval image VW, žádoucnost jednotlivých modelů a nakonec i jejich technickou úroveň (protože i základ musí být jinde, pokud má vrchol umět pracovat s mnohasetkoňovým motorem) tak vysoko, že lidé platili o mnoho vyšší než obvyklé ceny i za tuctové dieselové verze. I Piëch se spletl, ne že ne, bude ale trvat ještě hodně dlouho, než jeho nástupci odkaz rakouského génia zdevastují. A že se už léta snaží.

Některé vozy ostatně jeho éru - a obecně lepší časy automobilového světa - připomínají ještě dnes. A ten na fotkách níže je tak bizarní, že se až musíme trochu smát. Je to šestiválcový Golf IV s pohonem všech kol a manuální převodovkou. Už to samo o sobě je bláznivá věc, ukažte nám dnes jediný kompakt, který by něco takového nabízel. Nemusíte, žádný neexistuje. K tomu jde o třídvéřovou verzi, i to už je dnes prakticky vymýcený typ auta, navíc má najeto jen 74 tisíc km v rukou prvního a jediného majitele. Dost možná se díváme na světový unikát svého druhu.

Ale to není vše, mrkněte se na veškerou specifikaci. Není to úplně „nabušená” verze, přesto překvapí, že si někdo zrovna do třídvéřového Golfu koupí nejen nejlepší pohon, ale i hromadu výbavy. Tehdy výjimečná xenonová světla nebo automatická klimatizace, nic z toho se v nižší střední třídě běžně nenosilo. Je to opravdu velký svéráz, navíc s bezvadně zmapovanou historií, jejíž vznik je dnes stejně nepochopitelný jako nepředstavitelný. Jde o vrchol jedné éry, symbol jakéhosi piëchismu, kdy si i kupec tak obyčejného auta jako Golf mohl vymyslet kombinaci V6, 4x4, manuálu, třídvířka a určité výbavy a VW mu řekl: „Na ja, přijďte si pro to za dva měsíce.” Dnes se vám klidně v tom samém zastoupení té samé značky vysmějí a zavolají do Bohnic.

Bohužel, takové věci dnes nejsou levné a ani tato není. Španělský prodejce za auto původem právě ze Španělska požaduje 15 990 Eur, tedy přes 400 tisíc Kč. Je to hodně peněz na Golf IV, ale tohle je výjimečný kousek ve snad už neopakovatelné specifikaci. Tušíme, že kupce si najde, fandové podobných šíleností svého druhu ještě nevymřeli.

Tohle je stroj času z doby, kdy automobilový průmysl nebyl v sevření regulací a účetních, bez 400 tisíc Kč v kapse se vám ale cti jej vlastnit nedostane. Foto: Motorwagen Spain, publikováno se souhlasem

