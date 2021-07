K mání je nejméně nápadný ostrý kombík historie, ani vás nenapadne, co má pod kapotou před 8 hodinami | Petr Miler

Je to rarita sama o sobě, v tomto případě navíc skoro nejetá ve stavu, v jakém se dávno nevídá. Naprostá většina lidí ani nebude tušit, že takové auto vzniklo, jistě i proto, že si jej snadno spletete s úplně obyčejným.

Vrcholné Mercedesy třídy C měly v posledních letech pod kapotou osmiválce běžně, tedy až do současnosti, kdy je nahrazují pouhé čtyřválce. Dosavadní stav ale nepanoval vždy. První Mercedes třídy C od AMG přišel v roce 1995, měl označení 36 a pod kapotou skrýval řadový šestiválec. A ještě v roce 2003 se vyrábělo Céčko generace W203 s označením 32, které též mělo jen šest válců. Člověk by tak mohl snadno dojít k přesvědčení, že osmiválce se objevily teprve poté, až v roce 2005, jenže není tomu tak.

Už generace W202 nahradila necelé tři roky po příchodu C36 AMG tuto verzi novým provedením C 43 AMG. A to už mělo motor V8, poprvé v rámci třídy C. Na přelomu let 1997 a 1998 to byl dosti razantní krok - BMW tehdy jen pár let nabízelo M3 s šestiválce a Mercedes na to hned zareagoval „osmihrnkem” s objemem 4,3 litru. Ostatně, příběhu, jak se třícípá hvězda pokoušela o konkurenta M3, jsme se detailně věnovali už dříve. A tento příběh si dnes můžeme připomenout.

Narazili jsme totiž na C 43 AMG T v neskutečně zachovalém stavu, které je na prodej u oficiálního dealera Mercedesu v Německu. Fascinuje nejen svou kondicí, ale i tím, jak neuvěřitelně nenápadné balení tehdy osmiválcové Céčko dostalo, zvláště v provedení kombi. Schválně řekněte, jestli by vás napadlo, jaký motor může mít tohle auto od pohledu v útrobách - možná byste ani po spatření nálepky AMG na zádi neřekli: „Čtyři celé tři V8.”

Tohle konkrétní auto má najeto hodně málo, zdokumentovaných 43 779 km od roku 1999 je skoro nic. Krom toho se o něj dosud dva majitelé patřičně starali. Stav ale nejlépe ukáží fotky, je opravdu krásný. Nic nepůsobí ani trochu opotřebovaně, kůže na sedačkách je v krásném stavu, kůže na volantu není zašlá - zkrátka, tomuto autu by málokdo hádal i oněch necelých 44 tisíc km.

Patří k němu i dokumenty o údržbě, není to tedy auto, které by stálo léta v garáži bez hnutí, takže se nemusíte bát s ním jezdit. Nebudete navíc příliš nápadní, ale 306 koní pod kapotou se umí projevit na požádání, kdyby nějaké TDI dělalo ramena na semaforu. Cena tohoto vozu není nízká, ale není ani extrémní - 39 990 Eur, tedy asi 1 milion Kč je na takovou raritu v takovém stavu adekvátní. Dostanete za ni vzácný osmiválcový kombík, ve kterém bude radost i vozit dítě do školky nebo manželku na nákup.

Napadlo by vás, že tohle auto má pod kapotou více jak čtyřlitrový osmiválec? Téměř v dokonalém stavu není na prodej u oficiálního dealera Mercedesu.

