K mání je nový německý král ztráty hodnoty, 1 ujetý km přišel majitele na 1 879 Kč před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autohaus Zanker, publikováno se souhlasem

Že koupě luxusního auta leze do peněz, není třeba zdůrazňovat, ale tohle je vážně extrém mezi. Nádherné auto s bohatou výbavou by leckoho stálo celoživotní úspory - za 1 914 ujetých km.

Na rok 2019 nebudou vzpomínat v dobrém věrní příznivci AMG a milovníci velkých motorů. Mercedes tehdy oznámil, že končí s motory V12 kvůli stále větším nákladům na uvádění jejich majestátu do souladu s emisními normami. Posledním dílem z Affalterbachu s dvanácti válci se měl stát Mercedes-AMG S 65 L, což z něj teoreticky mohlo udělat i sběratelský artikl. Jenže tahle auta vždy na ceně klesala rychlostí volného pádu a ani zmíněné na tom nic nezměnilo.

Jedny z nejdražších Mercedesů, jejichž ceníkové ceny s lehkostí přesahují hranici 250 tisíc Eur (skoro 6,5 milionu Kč), se tak dál uchází o titul nového krále ztráty hodnoty. V německém Günzburgu je tak nyní na prodej kus hodný korunovace - červený sedan S 65 AMG, který jako nový majitele i s rozsáhlou příplatkovou výbavou přišel na velmi tučných 259 396 Eur, tedy více než 6,7 milionu Kč.

Dnes je prodáván s nájezdem pouhých 1 914 kilometrů za 119 900 Eur. To je pořád hodně peněz, asi 3,1 miliony Kč, současně to ale znamená, že majitel přišel za zmíněnou kilometráž měsíců přes 139 496 Eur přesně, tedy téměř 3,6 milionu Kč. To vychází přesně na 1 879 Kč, to je něco neskutečného.

Nabízený Mercedes tedy logicky přichází z první ruky a oněch 1 914 km nepřekvapivě zvládl bez nehod. Rudý sedan na fotkách dál září novotou, dlouhý seznam výbavy není doplněn žádnou zmínkou o minulých nebo současných problémech. Třída S v základu obsahuje téměř veškeré myslitelné pohodlí, uvnitř je lemována béžovou kůží se světle dřeveným obložením. Pasažéři vzadu mají k dispozici ploché obrazovky napojené na internet i televizi. Nebe prosvítá panoramatickou střechou a relaxační místo odpočinku na cestách dokresluje audiosystém Burmester.

Plachtění po kontinentu usnadňuje Bruselem zatracovaný šestilitrový dvanáctiválec o výkonu 463 kW (630 koní) a rovných 1 000 Nm. Díky příplatkovému balíčku může prodloužený Mercedes atakovat nejvyšší rychlost 300 km/h, třetinovou rychlost mine za 4,2 sekundy. Automat AMG Speedshift nepozorovaně řadí sedm rychlostí a veškerou energii přenáší výhradně na zadní kola, proto relativně slabá akcelerace na stovku.

Je to opravdu skoro plně vybavený vůz a luxusní svezení s ním si majitel řádně zaplatil - jedna cesta z Prahy do Brna jej stála skoro 376 tisíc Kč. A zpátky do Prahy to samé. Ovšem, pochybujeme, že takovou cestu majitel s autem někdy podnikl a kdyby ano, že by jej to jakkoli trápilo. Pokud si někdo koupi matně rudý S 65 od AMG s bohatou výbavou jako kus nábytku do garáže, budou pro něj i miliony korun pod rozlišovací schopnost peněz, které má či nemá.

Tento parádní Mercedes-Benz S 65 AMG ujel od chvíle své první registrace jen 1 914 km, přesto ztratil na ceně skoro 3,6 milionu Kč. Něco takového jsme snad ještě neviděli. Foto: Autohaus Zanker, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler