K mání je poslední Ferrariho motor, dodnes skoro nepoužitý skvost svého druhu

/ Foto: Steffan Frisk, Collecting Cars

Je to vrchol jedné éry, poslední motor, pod který se mohl podepsat ještě sám mistr Ferrari. Je to navíc srdce jedné z největších legend automobilové historie, teď může být vaše.

Ferrari F40 je jednou z největších ikon automobilové historie a stěží si lze představit automobilového nadšence, který by po něm alespoň jednou nezatoužil. Problém je, že nejde zrovna o levnou věc, kusy v dobrém stavu se dnes prodávají od dvou desítek milionů výše. Nyní tu ale pro vás máme nabídku, díky niž se můžete jistě levněji dostat aspoň k srdci tohoto vozu, třebaže o levný špás nepůjde ani tentokrát.

Pohonná jednotka Tipo F120A byla náhradním motorem samotné automobilky a přímo v Maranellu nebyla nikdy spojen s žádným konkrétním vozem. Později jej odkoupila japonská závodní stáj Team Taisan, která s motorem najela necelých 1 000 km. Vůz, do kterého byl instalován, byl ale později překonvertován na specifikaci třídy GTE, a tak motor musel ven a nikdy nebyl znovu použit. 25 let tak čeká ve stavu skoro nového agregátu na další zážeh, před nímž by logicky potřeboval rozsáhlý servis.

Dá se ovšem předpokládat, že něčeho takového se hned tak nedočká a motor poslouží spíše jako ceněný artikl ve sbírce některého ze zámožných sběratelů. Tomu napovídá i jeho vzhled, který je opravdu prvotřídní a někdejší krátké aktivní využití připomíná snad jen lehce poškozený olejový filtr. Ten je i s veškerým dalším příslušenstvím včetně turbodmychadel a sacího potrubí součástí nabídky.

Jeho současný majitel, Dán Steffan Frisk, konstatuje, že musí jít o jeden z nejméně jetých agregátů svého druhu a jako takový je zajímavou sběratelskou záležitostí. Patrně nepřehání, je to vůbec poslední motor, který vznikl pod dohledem Enza Ferrariho a s ohledem na to je zatím v aukci Collecting Cars nabízen docela levně.

Čtyři dny před jejím koncem činí nejvyšší příhoz 22 500 liber, tedy asi 660 tisíc Kč. Není to málo peněz, s ohledem na to, že dříve se podobné motory prodaly za miliony i v horším stavu, ale buď půjde o relativně výhodnou koupi, nebo cena tohoto stroje během zbývajících čtyř dnů ještě razantně vzroste.

Pokud toužíte po Ferrari F40, ale chybí vám desítky milionů, nyní můžete mít alespoň jeho srdce. Nejspíše za miliony. Foto: Steffan Frisk, Collecting Cars

Zdroj: Collecting Cars

