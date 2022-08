K mání je soukromý tryskáč Elvise Presleyho, interiér si sám navrhl po vzoru svých aut před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: GWS Auctions, tiskové materiály

Zajímavými letadly se zabýváme tak jako tak, v tomto případě máme o důvod víc. Tento stroj nejenže patřil samotnému Elvisi Presleymu, přímo on také navrhl jeho interiér. A nenapadlo ho nic lepšího, než jej ztvárnit po vzoru svých milovaných Cadillaců.

Letadla nejsou naší doménou, ale nevyhýbáme se jim. Jednak je to alespoň v některých případech konkurenční dopravní prostředek a jednak se k sobě světy aut a letadel v poslední době přibližují více než kdy dříve. Viděli jsme už několik údajně produkčních létajících aut a byť jsme k této myšlence poněkud skeptičtí, své obdivovatele vždy měla a má. Dnes se ovšem nepodíváme ani do minulosti letecké dopravy, ani do její budoucnosti, ale na jeden zcela konkrétní stroj, který má k autům blíže, než by vás kdy napadlo.

Jde o Lockheed Jetstar, malý tryskáč původem z roku 1962, který později přijal za svůj sám Elvis Presley. Snad všem dobře známý král rock and rollu a snad už navěky nesmrtelná legenda si tento stroj pořídil jako jedno ze svých celkem tří letadel (protože proč jedno, když vyděláte miliony dolarů jedním šibalským úsměvem...) pro cesty po koncertech i za zábavou. Teď je na prodej jako jediné, které od doby jeho vlastnictví zůstalo v soukromých rukou a na rozdíl od zbylých dvou nikdy nebylo součástí sbírky jeho osobního muzea. To je samo o sobě zajímavé, zajímavější ale je, co se člověku naskytne při pohledu dovnitř.

Elvis nebyl skromný člověk a prakticky všechno si nechával dělat na míru v maximálně luxusní a specifické podobě. Úpravy letadel k jeho obrazu tak byly prováděny za ceny vyšší než kolik stála letadla sama a legenda praví, že se mu o ně starala stejná firma, která připravuje interiéry letadel Air Force One, lety amerického prezidenta. Také se říká - a prodávající tohoto letadla to též tvrdí - že design interiérů Elvisových letadel si navrhoval král sám. A ať už tomu věříte nebo ne, v tomto případě je skutečně všechno podle jeho gusta.

Vnitřek tohoto Lockheedu je totiž ztvárněn po vzoru opulentních interiérů luxusních amerických limuzín ze 60. a 70. let minulého století. A to v kombinaci, kterou Elvis měl tak rád - červené čalounění pohodlných sedadel a dřevěné obložení. Podívejte se dovnitř tohoto letadla na fotkách níže a srovnejte si jej s některými vpravdě úchvatnými americkými auty té doby, třeba Cadillacu Fleetwood Sixty Special Brougham Talisman. Je naprosto jasné, co chtěl Elvis mít kolem sebe v nebi (a teď nemyslíme po smrti, i když to možná také) - totéž, co miloval na mnoha ze svých aut. Nakonec, i jeho dříve objevené BMW 507 mělo podobnou specifikaci.

Fascinuje nás to, jakkoli je to trochu kýčovité podobně, jako Elvisovy kostýmy. Ale to byl prostě on, tak ho lidé milovali a milují. Kupoval si takto střižená auta a když si pořídil letadlo, nechal si jej údajně za 900 tisíc tehdejších dolarů (!) přepracovat na vlastní návrh do úplně stejného stylu. Klobouk dolů.

Samotné letadlo je od pohledu dávno nefunkční, interiér je ale prý udržovaný v naprosto původním stavu přesně dle Elvisova gusta a vypadá na to, nic poničeného tu nevidíme, jen nějakou tu patinu. Do prodeje vstoupilo u aukčního domu GWS a kdybyste měli zájem, zapojit se můžete ještě 25 dnů. Minimální příhoz činí 100 000 dolarů, minimální cena ale bude vyšší. Očekává se, že by se tento stroj mohlo prodat za 3 až 4 miliony dolarů (72 až 96 milionů Kč), což za nefunkční, 60 let staré letadlo opravdu není málo. Ovšem, pro otevření „Létající hospůdky u Elvise” lepší základ nenajdete...

Ex-Elvisův tryskáč je fascinující, hlavně uvnitř. Inspirace opulentními a jím velmi oblíbenými limuzínami Cadillacu je naprosto zjevná. Foto: GWS Auctions, tiskové materiály

Zdroj: GWS Auctions

Petr Miler

