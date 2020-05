K mání je unikátní BMW 3 s motorem V10, kdysi stálo 8 milionů, teď přijde na zlomek před 3 hodinami | Petr Miler

Je to aut z dob, které jsme toho času nedocenili, nebylo to možné. Stvořila jej dnes už neexistující firma a na celém svět jezdí jedno jediné. V perfektním stavu s pár desítkami tisíc km je teď na prodej.

„Proč si člověk uvědomí, co vlastně měl, až když všechno ztratí, co je to za úděl,” praví jeden český, zřejmě budoucí klasik. Stejná slova by šlo stáhnout na období před nějakými 15 léty, kdy jsme žili v automobilovém ráji svého druhu. Jenže jsme to nevěděli, a tak jsme si toho dostatečně nevážili. A ono to ani nešlo, nejprve jsme bohužel museli o to všechno přijít.

Řeč je o automobilových motorech, které byly tehdy téměř bez výjimky objemné, mnohaválcové a atmosféricky plněné. Zejména německá prémiová trojka se předháněla v tom, kdo nacpe do svých aut větší a točivější stroje a z dnešního pohledu se zdá být skoro nemožné, že před tak málo léty definovaly nejlepší německé stroje agregáty jako 4,0 V8, 5,0 V10 nebo 6,3 V8, kterým při vyslovení slova „turbo” naskakovaly pupínky. Považovali jsme to za další stupínek na schůdcích evoluce, po kterém dostaneme ještě víc, byl to ale bohužel vrchol evoluce, který se už stěží bude kdy opakovat.

Právě v těchto časech vznikl vůz, který si říká Hartge H50, brutalita na základech BMW řady 3 generace E90 (resp. E91 a E92), jež dostala motor 5,0 V10. Někteří tento stroj nazývají vylepšenou M3, ale to není tak úplně pravda, neboť Hartge s přestavbou přišel už v době, kdy žádná M3 neexistovala. Ta později dostala výše zmiňovaný motor 4,0 V8, též později do země zadupanou strojovnu, ale to teď nechme stranou.

Hartge byl tehdy na vrcholu slávy, živil jej chiptuning všeho druhu a prodej nesmyslů, jako jsou nášlapy pedálů nebo digitální volanty. Firma plná zkušených techniků ale chtěla čas od času ukázat, že má i na víc, že pořád dokáže stvořit poctivou mechanickou strojovnu. Tak se stalo, že vznikla desetiválcová trojka, kterou Hartge nabídl v provedení sedan, kupé i kombi.

Nebyl to ani trochu levný špás, cena přestavby činila neskutečných 300 tisíc Eur, což je dnešním kursem asi 8 milionů Kč. Sladit techniku BMW dvou řad bylo podle dobových vyjádření lidí z Hartge velmi obtížné, a tak nižší cena nepřipadala v úvahu. Firma si tak na projektu vylámala zuby a nakonec prodala pouhá dvě auta - původní prezentační sedan a později i jedno kupé. Kombík bohužel nevznikl žádný.

Ono kupé ale teď máme před sebou a navzdory výše zmíněnému už skutečně stojí na základech dobové M3 - vzniklo až v roce 2010. To prý ulehčilo některé práce, buď jak buď se ale auto dostalo místo 420koňového osmiválce S65B40 desetiválce S85B50, který se navíc dostal úpravu z továrních 507 na na 550 koní. Vznikla tak skutečná monstrozita, na kterou se nechytá ani žádné ze současných BMW trojkové řady - 550koňové kupé střední třídy se ani dnes v Michově nedělá.

Provedené úpravy byly tak rozsáhlé, že auto bylo nutné znovu homologovat a má tak vlastní VIN Hartge, nikoli původní identifikátor BMW. To z něj činí ještě výjimečnější věc, neboť žádné další nevzniklo a nikdy nevznikne - Hartge pod tíhou rostoucí „softwarové” konkurence postupně vyklízelo trh, až nakonec zkrachovalo.

Ono unikátní kupé je nyní na prodej v Nizozemsku a je v stále ve stavu blízkém novému autu - za 10 let existence najelo jen něco málo přes 30 tisíc km a vypadá opravdu dobře. Cena 65 500 Eur, tedy skoro 1,8 milionu Kč, vypadá na 10 let staré BMW řad 3 jako hodně vysoká, ale uvážíme-li cenu původního stroje, je to vlastně výhodná nabídka. Berte nebo nechte být, podobné auto zřejmě už nikdy nepostaví ani nikdo jiný.

V Německu vzniklo jediné kupé Hartge H50, nyní je s 30 tisíci km na prodej v perfektním stavu. Nikoli levně, ale... záleží, jak se na to podíváte

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler