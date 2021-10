K mání je matka splašených kombíků, jedna z posledních zachovalých měla jen dva majitele před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: The Garage Gallery, publikováno se souhlasem

Velmi rychlý, sportovně laděný kombík si dnes koupíte i od škodovky, nějak to ale muselo začít. Stalo se tak u Porsche, které ovšem nepostavilo nic jako dnešní Panameru Sport Turismo, předělalo Audi 80. Výsledek umí ohromit i dnes.

Pokud patříte mezi příznivce aut, která se snaží do jednoho balení vměstnat extrémní dynamiku i skutečnou praktičnost, nemůžete neznat jméno Audi RS2. Šlo o vůbec první model čtyř kruhů nesoucí dnes slovutné označení RS, první splašený kombík Audi a vůbec první auto, které se snažilo napěchovat takový jízdní potenciál do vozu této koncepce.

Vzpomínali jsme na něj už kdysi, spojením výše zmíněných vlastností ale dokáže učarovat znovu a znovu. Problém je snad jen v tom, že sehnat dnes takový stroj v dobrém stavu je těžké - vznikl už před více než 25 léty a svou podstatou tak nějak nefandil uklizení do garáže a občasným vyjížďkám. Právě teď se ale naskytla příležitost koupit exemplář z roku 1995, který najel jen 130 tisíc kilometrů za celých 26 let, co je na světě. Navíc se tak stalo v rukou pouhých dvou majitelů, kteří s ním absolvovali všechny předepsané servisní prohlídky. A vypadá opravdu dobře, třebaže s takovými kilometry už nové auto pochopitelně nepřipomíná.

Úchvatný stroj je to z mnoha důvodů. Tím snad nejzajímavějším je, že na vývoji i výrobě RS2 se podílelo Porsche, které mělo po konci výroby Mercedesu 500E volné kapacity v továrně v Zuffenhausenu. Stejně jako v případě Mercedesu, i zde byla verze RS2 založena z velké části na autě, které Audi normálně vyrábělo ve vlastní režii - na modelu 80 Avant. Porsche ale vůz výrazně přepracovalo a např. vyměnilo celý brzdový systém za svůj vlastní. Ne nadarmo se říkalo, že RS2 bylo první silniční Audi, které opravdu brzdilo.

Také motor doznal u Porsche velkých úprav. Je to stále řadový pětiválec, který trčí před přední nápravou podobně nešťastně jako u soutěžního Audi Quattro a také jako u běžného Audi 80. Zde má objem 2,2 litru a z něj dává díky velkému turbodmychadlu 315 koní. To je spousta výkonu na takové auto i dnes a třeba 10 let po skončení výroby RS2 vyrábělo BMW svou M3 E46 s výkonem 343 koní.

RS2 je poměrně těžké auto, váží asi 1,6 tuny, ale výkon posílalo na všechna kola přes quattro se středovým diferenciálem Torsen. Se šestistupňovým manuálem tak bylo schopno zrychlit na stovku za 4,8 vteřiny, což je opět úctyhodné číslo na auto této třídy i v dnešní době. Stejně tak je stále na výši maximálka 262 km/h. Britský Autocar údajně v roce 1995 změřil zrychlení RS2 z nuly na 30 mph (48 km/h) za 1,5 vteřiny, což bylo rychlejší než McLaren F1, který se v tu chvíli teprve vyhrabával z limitů pohonu jediné nápravy.

Všechno tohle spolu s pěti sedačkami a zavazadelníkem dost velkým na kočárek - to kdybyste museli pořízení čtvrtstoletí starého kombíku vysvětlovat manželce - dostanete za 74 800 Eur, v přepočtu asi 1,9 milionu Kč u španělského prodejce, kterému se tahle vzácnost dostala do rukou v opravdu nadstandardním stavu. Jen na tradičně ne úplně odolných kožených sedadlech RS2 je vidět, že časy největší slávy tohoto vozu dávno pominuly, jinak je ale opravdu v pěkném a podle prodávajícího i po technické stránce bezproblémovém stavu.

Samozřejmě, 1,9 milionu korun za takový vůz je spousta peněz, za ty bez problémů koupíte zánovní současnou RS4, která se 450 koňmi zašlape RS2 do země a je to ještě více pohodlné auto pro každý den. Někdo ale zkrátka má raději matky než dcery a nemusí to být jedinou motivací - manuální řazení v takovém autě už nedostanete a RS2 v tomto stavu má dnes opravdu málokdo.

Tohle 26 let staré auto stálo u zrodu rychlých kombíků Audi a i dnes může být vaše v zachovalém stavu. Je ale třeba si za něj pořádně připlatit. Foto: The Garage Gallery, publikováno se souhlasem

Zdroje: Autoscout24

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.