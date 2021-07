K mání je zánovní Mercedes S našlapaný výbavou za cenu pořád obyčejné Octavie před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Klaus Volle, publikováno se souhlasem

Nevíme, co dosud první a jediný majitel tohoto auta s vozem dělal, jedno je ale jisté - nejezdil s ním. Výsledkem je už moderní třída S generace W221 s osmiválcovým motorem a spoustou výbavy, ale minimálním nájezdem.

Tento Mercedes třídy S přišel svého prvního a dosud jediného majitele v roce 2007 jako nový v přepočtu na dobré 4 miliony Kč. Teď je k mání za 732 tisíc. Rozdíl mezi stavem při pořízení a v současnosti? Přesně 21 243 kilometrů na tachometru, to je celé.

Může být obtížné pochopit, proč si někdo pořídil špičkovou německou limuzínu za miliony, která snadno spolyká statisíce kilometrů během pár let, a pak s ní dekádu a půl skoro nejezdí, ale stalo se to. Prodejce vozu říká, že majitelem byl starší muž, který měl vždy Mercedesy třídy S a toto byl poslední, který koupil. Do konce svých dnů jej pak spíše garážoval než používal a podle toho dnes vypadá.

V nabídce německého prodejce lepších ojetin tak stojí skutečně zajímavá nabídka. Není to vyloženě stroj času, rok 2007 nebyl tak dávno a 21 tisíc kilometrů není nula. Zánovní auto to ale od pohledu je a dnes byste na podobné nové potřebovali ještě více peněz, než kolik dal první majitel tohoto před 14 léty za nové. Tento konkrétní kus ale přijde na zmíněnou sumu, za kterou jako novou koupíte pořád obyčejnou Octavii, ani na RS to stačit nebude.

Předmětem prodeje není žádná oholená verze, ale už výkonný benzinový model S 500 v prodloužené verzi s pohonem všech kol. Pod kapotou má 387koňový, pětiapůllitrový osmiválec. Specifikace je štědrá i v jiných ohledech - jednak „oholená” třída S neexistuje, tento kus navíc dostal spoustu příplatků včetně třeba neobvyklého systému pro noční vidění. Všechno obyčejnější než to je ve výbavě samozřejmě také.

Podívejte se ale na auto sami, je skutečně jako nové. Za cenu průměrné Octavie s nanejvýš dvoulitrovým motorem je to velmi zajímavá nabídka a byť riziko drahých oprav nad tímto autem pochopitelně visí, s minimálním nájezdem by tohle auto nemusela být zrovna servisní noční můra.

Dodnes prakticky zcela nejetý Mercedes třídy S z roku 2007, který má za sebou jen velmi občasné ježdění, se v prodeji nevidí. Tento je navíc vyveden ve velmi hezké specifikaci s motorem V8, pohonem 4x4 a spoustou výbavy. Foto: Klaus Volle, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler