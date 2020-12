K mání je zánovní Mercedes třídy S za cenu lepší Octavie, najeto má 2 410 km před 3 hodinami | Petr Miler

První a dosud jediný skutečný majitel tohoto auta krátce po jeho převzetí onemocněl a později zemřel. Dědici jej po nějaký čas jen udržovali fit, pak se jej rozhodli prodat.

Tento Mercedes třídy S přišel svého prvního a dosud jediného majitele v roce 2000 jako nový v přepočtu na více jak 2 miliony Kč. Teď je k mání za 872 tisíc. Rozdíl mezi stavem při pořízení a v současnosti? Přesně 2 410 kilometrů na tachometru, to je celé.

Může být obtížné pochopit, proč si někdo pořídil špičkovou německou limuzínu za miliony, která snadno spolyká statisíce kilometrů během pár let, a pak s ní dekády nejezdí, tady ale má podle prodejce vše své vysvětlení. Prvním majitelem byl starší muž, který krátce po koupi vozu onemocněl a později zemřel. S autem si prakticky nesjel a do rukou dědiců spadlo s téměř nulovým nájezdem.

Ti se nemohli domluvit, co s autem udělají, a tak jej pouze udržovali fit občasnými vyjížďkami a servisem v 1 608 km. Nakonec ale přišli na to, že „sušit” jej v garáži donekonečna nemá smysl, a tak ho nabídli k prodeji. Díky tomu se nyní objevil v nabídce jednoho německého bazaru hotový stoj času, který vás vrátí zpět o 20 let. A nabízí šanci koupit vlastně docela levně úplně nový Mercedes Sonderklasse, na který byste dnes jinak potřebovali nejméně 2 536 160 Kč.

Jak asi už tušíte podle původní ceny nabízeného auta, předmětem prodeje není žádná hypervýkonná verze, ale základní benzinový model S 320 s 224koňovým třílitrovým šestiválcem pod kapotou. Specifikace odpovídá charakteru kupce - tohle auto nemá úplně malou výbavu, protože „oholená” třída S neexistuje. Některé věci ale mohou zaskočit - látková sedadla v podobném autě dnes zřejmě nedostanete ani v úplném základu.

Podívejte se ale na auto sami na zdrojovém odkazu, je skutečně muzejní, nové. A byť to ne není zrovna nejlepší dvanáctiválcová verze nebo ostré provedení od AMG, za cenu lepší Octavie s nanejvýš dvoulitrovým motorem nejde o nic opovrženíhodného. Nakonec, každá mince má dvě strany - s pravidelným ježděním, téměř nulovým nájezdem a nekomplikovaným provedením S 320 nelze očekávat, že by tohle auto mohla být servisní noční můra.

Dodnes prakticky zcela nejetý Mercedes třídy S z roku 2000, který má za sebou jen občasné ježdění pro udržení v kondici, se v prodeji opravdu nevidí. Na dobových fotkách je i základní verze S320 „v kůži”, nabízený kus nemá ani takové čalounění. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler