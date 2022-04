K mání je zapomenutý italský drtič iluzí o německé nadřazenosti. Nevidí se už vůbec, natož v tomto stavu včera | Petr Miler

Musíte být hodně zběhlí v historii aut, abyste vůbec věděli o jeho existenci, tak okrajové zboží to bylo. Po technické stránce přitom dělalo vše správně, stálo i na základech populárního modelu, přesto moc nebodovalo. Tohle je jedinečná možnost dát mu po 30 letech druhou šanci.

Automobilový trh bývá nevyzpytatelný, o tom už se přesvědčila spousta výrobců. Prostě se stane, že se s atraktivním modelem vydáte bojovat o zákazníky populárního segmentu, namícháte všechny správné ingredience a úspěch se stejně nedostaví. Důvody bývají různé - občas konkurence míchá ještě lépe, občas vám chybí ta správná zákaznická základna, která by rozšířila v adekvátních kruzích dobrou pověst vozu. A občas se objeví - ať už reálně nebo ne - nějaký problém, který zdiskredituje jinak dobrou image. Z hitu je rázem minela.

Nevíme, co přesně bylo důvodem neúspěchu Itala na fotkách níže, zamířil do třídy ostrých kompaktních hatchbacků, které obvykle nemají problém si kupce najít. Buď jak buď, zájem o něj byl tak malý, že dnes při hledání exemplářů v evropském prodeji nenarazíte na celém Mobile.de ani na jeden kus. Tedy obvykle. Už nějakou chvíli jsme měli na hezký exemplář spadeno a jako na zavolanou se nyní objevil v prodeji ve Švédsku tento kousek, který nejenže existuje, ale dokonce je ve stavu, v jakém jsme žádný neviděli už léta.

Když se přitom řekne „ostrý italský hatchback”, skoro každého napadne Lancia Delta Integrale, slavný to vůz, který se zrodil v závodech rallye. A také proto si ho každý pamatuje. Fiat Tipo Sedicivalvole, tedy doslova Tipo Šestnáctiventil, si nepamatuje skoro nikdo. Obě auta přitom mají jednu věc společnou - nejde o pohon všech kol, ale o motor, dvoulitrovou verzi ikonického Lampredi Twin Cam, který ve Fiatu 131 Abarth a Lanciích 037 a Delta HF a Integrale vyhrál celkem deset pohárů konstruktérů mezi léty 1977 a 1992.

Fiat do Tipa Sedicivalvole nainstaloval jeho atmosférickou variantu. A jak jsme již naznačili, ta poháněla pouze přední kola, nikoli všechna čtyři. Tento motor se do Tipa dostal začátkem 90. let, když se ukázalo, že 1 180 kg těžký stroj (na konec 80. let to byla velmi vysoká hmotnost) s nanejvýš osmnáctistovkou o necelých 140 koních na Golf GTI, tedy hlavního rivala mezi peprnými modely, jednoduše nestačil. Italové ale chtěli s německou nadřazeností zatočit - sáhli tak po dvoulitru Lampredi, který na přední kola poslal 148 koní a Tipo tak dostal na stovku za 8,4 vteřiny. Díky relativně nízkému odporu vzduchu s koeficientem 0,31 (tehdy pouhých) bylo Tipo Sedicivalvole s maximálkou 206 km/h nejen velmi rychlé, ale dokonce rychlejší než Golf GTI.

Zbytek vozu za motorem nezaostával - odpružení bylo vylepšené, stejně jako brzdy, které byly kotoučové na všech čtyřech kolech a s ABS mezi příplatky. Zvenčí Sedicivalvole bylo a je velmi nenápadné, poznáte jej podle agresivnějších nárazníků s červenými linkami, větších sacích otvorů v masce chladiče, údajně aerodynamicky funkčních nástavců prahů, patnáctipalcových litých kol a rudém nápisu na zádi. Specifická byla též zrcátka v barvě vozu, vyhřívaná a elektricky nastavitelná, stejně jako byla elektricky stahovací okna. Uvnitř byla klasická přístrojovka, nikoliv digitální, kterou byly vybavené některé ostatní verze Tipa, a zejména kožený volant Momo. Zajímavé sportovně-komfortní sedačky Recaro pak dotvářely správný mix kompaktního gran turisma.

Karoserie byla dokonce z větší části pozinkovaná pro lepší ochranu proti rzi a výfuk byl vybaven třícestným katalyzátorem. Bylo to zajímavé auto vizuálně, technicky, dynamicky i výbavově, přesto oslovilo jen velmi omezené spektrum zákazníků. A dnes si na Tipo Sedicivalvole vzpomene jen málokdo, přestože Tipo jako takové vyhrálo v Autě roku 1989 a prodávalo se velmi dobře.

V dnešním prodeji je to velká vzácnost. Auto na fotkách níže je nabízeno ve Švédsku, kde bylo v roce 1992 prodáno jako nové a jezdí tam dodnes. Velké ježdění to ale nebylo, jen 83 tisíc km na tachometru je za 30 let na světě skoro nic a jeho stav vypadá opravdu bezvadně. Nevidíme žádné větší známky opotřebení zvenčí či zevnitř, patrná není ani koroze. A prodávající tvrdí, že technický stav auta odpovídá - kdo chce okusit dynamiku zapomenutého italského hot hatche počátku 90. let, může tak prý učinit hned.

Kdo by to chtěl vyzkoušet, musí sáhnout do portmonky pro 8 500 Eur, tedy asi 208 tisíc Kč. Není to málo na 30leté Tipo, ale na tuhle vzácnost, v takovém stavu... Nezdá se to být nepřiměřeně mnoho.

Dnes už zapomenuté Tipo Sedicivalvole dostala slavný motor, který bodoval v Lanciích v rallye. Na dynamické pokoření Golfu GTI to stačilo, na to prodejní ani zdaleka. Dnes je to velká vzácnost a v tomto stavu naprostá rarita. Foto: UCARS Exclusive, publikováno se souhlasem

