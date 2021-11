K mání je někdejší „Ferrari pro chudé”, ani dnes s minimálním nájezdem nevyjde draho před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Automarkt Allersberg, publikováno se souhlasem

Tohle je auto z dob, kdy vrcholem emocí v nabídkách běžných automobilek ještě nebylo tříválcové SUV se světly ve tvaru chobotnice. Designově křiklavý lidový sporťák od Fiatu s 220 koňmi je i po druhém majiteli sotva jetý, přesto nestojí nesmyslné peníze.

Fiat Coupé Turbo ve své době nedal spát mnoha automobilovým nadšencům. V 90. letech byl výkon okolo 200 koní pod kapotou auta této třídy a velikosti pořád něco, takže to bylo velmi lákavé auto. Dodnes je tak Fiat Coupé mnohými považován za něco jako Ferrari pro chudé, nakonec i proto, že dokáže zaujmout nejen jízdním projevem. Vizuálně je to stále velmi exotické zboží, ostatně jako skoro všechno, pod co se podepsal Chris Bangle.

Pozdější šéfdesignér BMW tehdy ještě „kopal” za Pininfarinu, ke své práci ale přistupoval pořád stejně. Fiat Coupe je tak jako z jiného světa a buď se vám prostě líbí a milujete ho, nebo nelíbí a nenávidíte ho. My jsme v tomto případě v prvním táboře, nebudeme vám ale vyčítat, když se přihlásíte k tomu druhému. „Normální” auto to rozhodně není.

Pokud po takovém pošilháváte, ale nabídky bazarů vás nechávají chladnými, protože cokoli označeného slovy „top stav” má statisíce najetých kilometrů, neoriginální kola, chybí mu půlka interiéru a olej z něj kape i na fotkách, můžeme vás potěšit stříbrným kouskem na fotkách níže. Je totiž dodnes zánovní.

V roce 1996 si jej koupil první majitel v Německu a od té doby měl už jen jednoho dalšího. Ani jeden z vlastníků ale s vozem moc nejezdili, a tak se dneška dožil s pouhými 49 700 najetými km, na které rozhodně vypadá. Je to po všech stránkách zánovní auto, na to, že existuje 25 let (a je to Fiat, bez urážky)? Klobouk dolů.

Nejde ale jen o stav, tohle konkrétní auto bylo vyrobeno ve vůbec nejsilnější verzi, jaká kdy byla pro Coupé k dispozici. Pod kapotou tak má dvoulitrový pětiválec s turbodmychadlem a svých 220 koní posílá přes manuální převodovku na přední kola. Zvládne stovku za 6,5 sekundy a maximálně se rozjede na 250 km/h. To jsou pořád velmi slušná čísla, s hmotností 1 310 kg cvičí 220 kobyl zjevně velmi snadno.

Požadovaná cena 14 000 euro, tedy asi 353 tisíc Kč, přitom není nijak zvlášť vysoká. Jasně, není to málo na čtvrtstoletí starý Fiat, ale tento Fiat? V této verzi? A v tomto stavu? Nechali bychom si říci.

Tenhle Fiat Coupé je i po 25 letech na světě velmi fit, v rukou dvou majitelů nenajel ani 50 tisíc km a vypadá podle toho. Ve vrcholné verzi s 220 koňmi je k mání za stále docela rozumné peníze. Foto: Automarkt Allersberg, publikováno se souhlasem

Zdroj: Autoscout24

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.