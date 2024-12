Kupci elektrického SUV Audi poznávají, co to je prodělat kalhoty, jejich auto ztratilo za 3 roky a 28 tisíc km na ceně přes 1,25 milionu 13.12.2024 | Petr Miler

/ Foto: Elite KFZ Handel, publikováno se souhlasem

Drahá SUV Audi snad nikdy nepatřila mezi auta, která by si bůhvíjak držela hodnotu, tohle je ale nový extrém. Dodnes zánovní vozy původně až za miliony korun se prodávají za pár set tisíc, tento přitom najel pouhých 28 tisíc kilometrů v rukou jediného vlastníka.

Problémů spojených s elektromobily se v posledních letech objevila slušná řádka, tím největším je ale nakonec upadající zájem o ně navzdory neustále se rozšiřující nabídce. Následky této nerovnováhy přidělávají už pěkných pár pátků vrásky na čele automobilovým gigantům, kteří prodělávají klidně přes 1,25 milionu korun na každém prodaném autě, což pochopitelně vede k přehodnocení jejich někdejších optimistických strategií. Trochu se ale v návalu zpráv tohoto druhu zapomíná na jinou „oběť” zpackané elektrické revoluce - ty, kteří si elektromobil z jakéhokoli důvodu koupili.

Popravdě řečeno míváme tendenci těchto lidí moc nelitovat, neboť jejich volba je často projevem oportunismu a neskrývané snahy využít dotací a dalších výhod přímo či nepřímo nedobrovolně placených jinými v jejich prospěch. Zdaleka ne vždy to tak ale je, řada lidí autům prostě nerozumí a nechá se do koupě elektromobilu „uvrtat” dealery s přebytkem skladových zásob, nesplněnými povinnými odběry těchto aut apod. V záplavě vesměs nepodloženě pozitivních zpráv o elektrických autech se běžnému spotřebiteli může zdát, že jde prostě o další alternativu, kterou si může dovolit mít, až už mu dokonale vyhovuje nebo. Ale je zrovna tohle pravda?

I kdyby pořizovací cena ani omezená využitelnost těchto někomu nakrásně nedělala problém, bude to jeho specifická situace, nikoli pohled naprosté většiny ostatních. Právě jejich přístup vyplývající z faktických limitů elektromobilů ale nakonec určuje to nejpodstatnější pro většinu majitelů - celkové provozní náklady definované v prvé řadě poklesem hodnoty. Ten je u elektromobilů zcela mimořádně vysoký, přesto zaskočí, jak velký u některých vozů je.

Kolegové z Auto Bildu v jednom ze svých posledních článků upozorňují na to, jak masivní propad hodnoty postihl Audi e-tron (později přejmenované na Q8 e-tron), tedy elektrické SUV ingolstadtské značky a jednu z jejích prvotin na tomto poli. I kolegy zaskočilo, že vozy klidně z roku 2021 s pár desítkami tisíc najetých km je dnes možné koupit za ceny odpovídající i méně než třetině původní hodnoty.

V nabídce na Mobile.de dnes vidíme na prodej auta s cenou klesající až pod úroveň 20 tisíc Eur, tedy pod 500 tisíc Kč včetně DPH (bez ní ceny začínají na 410 tisících Kč), což je opravdu soda, pokud uvážíme, že jako nové stály e-trony svého času snadno okolo 2 milionů Kč (a dokud jej šlo koupit nový, začínal tento model na 2 168 900 Kč). I v rámci takových nabídek jde ale narazit na opravdové brutality pohledem relativní ztráty hodnoty vzhledem k najetým kilometrům.

Auto na fotkách níže pochází ze září 2021, je to tedy skoro přesně tříleté auto, které v rukou jediného majitele najelo 28 090 km, jak sami můžete vidět. Jde o jedno z prostších provedení, přesto jako nové stálo okolo 75 tisíc Eur, dnešním kursem asi 1,9 milionu Kč. Teď je na prodej za 25 350 Eur, což je asi 635 tisíc Kč. Majitele tedy vůz připravil o víc jak 1,25 milionu Kč za tři roky a mrzký nájezd 28 tisíc km. To je opravdu šílená matematika, ať se na věc podíváme jakkoli.

Znamená to platit přes 400 tisíc Kč ročně jen za to, že tohle auto máte, každé vyjetí znamená navíc peníze za elektřinu, servis, pojištění, pneumatiky a další spotřební materiál. A také to znamená platit skoro 45 Kč za každý ujetý km znovu jen na ztrátě hodnoty. Třeba jen na lyžovačku z Prahy na Hinterstoder, ať vezmeme něco opravdu blízkého, je to asi 340 km tam a to samé zpět. 680 takto ujetých km bude optikou ztráty hodnoty znamenat 30 600 Kč. Za to se dají v cílové lokalitě koupit 3 noci v pětihvězdičkovém hotelu pro dva, vy to vydáte jen za fakt, že vlastníte auto, se kterým tam ani nemáte šanci dojet bez bůhvíjak dlouhé zastávky na dobíjení.

Také jsou to víc jak dvě třetiny původní ceny, najednou se z multimilionového Audi stane vůz s cenou, za kterou nekoupíte ani novou Škodu Octavia. Majitelé tak platí za svou volbu opravdu vysokou daň a důvody jsou pořád stejné - obecný nezájem daný omezenou použitelností a také krátká životnost těchto aut daná drahými bateriemi, které nezřídka nevydrží déle než 8 až 10 let. Už po třech až čtyřech letech se obava z blížícího se konce záruky na akumulátor (obvykle 8 let a 160 tisíc km) projevuje na ceně tímto způsobem. Svou roli pak pochopitelně hraje i to, že se výrobci snaží tato auta prodat jako nová stůj co stůj, což při nedostatku poptávky způsobuje pokles cen nových a zprostředkovaně hned dvakrát negativně působí na zůstatkové ceny ojetých aut (jednak kvůli samotné nižší ceně, jednak kvůli takto umocňovanému přetlaku nabídky nechtěných ojetin).

Jak má být za těchto podmínek elektrická revoluce „udržitelná”, ať použijeme tento módní termín? Kdo si vůbec může dovolit platit tak vysoké sumy jen za vlastnictví auta? Odpovězte si sami...

Audi e-tron nepůsobí jako bůhvíjak atraktivní auto samo o sobě, optikou nákladů vlastnictví se ale kvůli masivnímu poklesu hodnoty stalo pro majitele pojízdnou finanční sebevraždou. Stejně jako téměř jakýkoli jiný elektromobil. Foto: Elite KFZ Handel, publikováno se souhlasem

Zdroje: Auto Bild, Audi, Mobile.de

Petr Miler

