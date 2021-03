Kupte si pomník jedné éry, jediné osobní auto s obřím dieselem V10 fascinuje i dnes před 3 hodinami | Petr Miler

Jako fikce může někomu, kdo tuto éru nezažil, připadat samotná existence takového auta ve výrobním programu mainstreamové automobilky. Ale stalo se, prodávalo se ovšem pouhé čtyři roky.

Za Volkswagenem Phaeton coby novým autem se zavřela voda přesně před pěti léty. Pořídit si jej jako nový od té doby pochopitelně není možné, nedá se ale říci, že by to tehdy mnoho lidí mrzelo. I ten, kdo si ke konci výroby tento vůz přece jen pořídil, ale musel volit už jen mezi šesti- a osmiválcovými motory.

Ne snad, že by to bylo něco ubohého, zvlášť z dnešního pohledu, pro Phaeton to ale zdaleka nebyly vrcholové volby. Pod kapotou tohoto stroje mohla být benzínová W12 a také dieselový desetiválec, který se dostal jen do Phaetonu a Touaregu a v tomto sedanu se objevil jako v jediném ryzím osobním autě. Nabízel 313 koní a 750 Nm, posílaných na všechna kola přes automatickou převodovku. Když s ním Volkswagen v roce 2003 vyrukoval, jednalo se o nejsilnější naftový motor nabízený v osobním autě.

Tenhle diesel vznikal zejména kvůli Phaetonu, do Touaregu se dostal spíše shodou okolností. Měl speciálně upravený vnitřní povrch válců pro delší životnost a nedostal rozvodový řemen ani řetěz, nýbrž ozubená kola pro pohon vačkových hřídelí. Nad hlavami válců je systém, díky kterému se mohou některá ozubená kola do jisté míry pohybovat a tím je chod motoru hladší než u konvenčních dieselů. Když takový vůz potká laik, uchem zvenčí skoro ani nepozná, že to je diesel, a to ani při startu - tak sametově běží. Zato fakt, že má deset válců, je slyšet docela dobře.

Motor nesl označení 5,0 V10 TDI, jeho objem činil je 4 912 ccm a šlo o jediný diesel v nabídce Phaetonu, který potřeboval omezovač rychlosti na 250 km/h. Na stovku rozjel tuto těžkou limuzínu za 6,9 vteřiny a v žebříčku nejsilnějších motorů TDI má dodnes své čestné místo - poražen byl v pozdějších letech jen dalším TDI, který nečekal dlouhý život. Přes jeho výjimečnost zákazníci po tak silném dieselu netoužili do takové míry, aby jej Volkswagen pro Phaeton dále nabízel, montoval se do něj pouze do roku 2007.

Je to asi to nejzajímavější, co se kdy do Phaetonu dostalo, ostatní motory byly více sdílené s jinými modely. Pravda, motor neproslul zrovna jako symbol spolehlivosti, ale to je dnes třeba brát jako součást ceny za výjimečnost, která je V10 TDI vlastní. Po 14 letech od konce výroby je vzhledem k zaměření tohoto auta skutečně těžké sehnat jakoukoli „voňavku”, pár slušně vypadajících exemplářů s ještě rozumným nájezdem je ale k mání.

Jeden z takových zachycují fotky níže. Barevná kombinace černého laku a černé kůže v kabině je trochu nudná, zase ale nikoho neurazí. Po stránce výbavy čekejte úplně všechno včetně např. čtyřzónové klimatizace, masážních sedaček vpředu a infotainmentu pro zadní pasažéry, kteří se mohou nechat opájet prostorem prodlouženého provedení.

Tenhle Phaeton má přes 131 tisíc kilometrů, takže skutečně není nový a je to na něm znát. Na druhou stranu, jde o vůz z roku 2005 a na 16 let na světě je to nájezd relativně velmi malý. Stav vozu tedy lze označit za solidní, alespoň vizuálně, technicky to může být složitější příběh, třebaže o problémech prodávající podle svých slov neví. Podobný - ne nutně tento - vůz koupíte za ceny okolo 8 000 Eur, tedy asi 210 tisíc korun. Jsou to relativně nízké sumy, které ale mohou pořádně nafouknout servisní nároky. Bez rizika není taková koupě ani omylem, ale kdo může říci, že jezdí s jednu dobu nejsilnějším dieselem v osobáku, který si našel cestu do jediné limuzíny na trhu?

VW Phaeton V10 TDI má dodnes své kouzlo, slušné kousky dnes stojí kolem 200 tisíc. Udržet je při životě může být kříž, ale ježdění s tímto autem stojí za pár vrásek na čele. Foto: Autohaus Alborz, publikováno se souhlasem

