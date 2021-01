Lada Niva v akci s „granátem” na zrcátku na nejnáročnějším okruhu světa se jen tak nevidí před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Achm ti Rusové, říkáte si? Budete se divit, ale majitelem a řidičem tohoto vozu je mladá Němka. Ruský emigrant ji pouze doprovodil s kamerou.

Lada Niva je bez debat nejznámější ruské auto. Je to také vůz ověnčený obchodními úspěchy, které jiný automobil sovětské či ruské provenience stěží kdy zopakuje. Dokážete si třeba představit, že by dnes cokoli této provenience bylo nejprodávanějším vozem s pohonem 4x4 v západní Evropě? Asi ne, přesně tím ale Niva v 80. letech byla - čtyřkolka bylo tehdy máloco a z levnějších aut téměř nic.

Rusové jsou si tohoto jejího statutu jistě dobře vědomi, a tak už nyní prodávají nikoli jedno, ale rovnou dvě auta stejného jména a ještě chystají třetí. Dobře, to je trochu žert, ale tušíme, že minimálně dvě Nivy se budou prodávat současně nějaký ten pátek a svérázný druh obdivu směrem k ní bude něco takového jen přiživovat.

Niva má totiž své příznivce skutečně skoro všude a bylo by mylné se domnívat, že jde jen o starší lidi vzpomínající na doby, kdy pivo stálo 1,70 Kčs a brambory 10 let nezdražily. Nejlépe to ukazuje video níže z dílny Mishy Charoudina, ruského emigranta spoluvlastnícího půjčovnu sportovních aut Apex v Nürburgu, který nás pravidelně informuje o dění na Nürburgringu a jeho Severní smyčce. A tentokrát na ni zamířil právě s Nivou.

Možná si nyní řeknete cosi o Rusovi dělajícím něco ruského, ale tak to není - ona Niva (podle toho, co vidíme, jde nejspíše o verzi z let 1992 až 2009) patří mladé Němce a on ji ani neřídil. Sama majitelka ji považuje za „cool” a podle svých slov propadla tomu, že s ní může do lesa i na okruh. Obojímu je tak trochu přizpůsobena, má mimo jiné terénní pneumatiky a skořepinové sedačky. A také vonný „granát” na zrcátku, když už jsme u těch zvláštností.

Berte to celé s humorem, ale vidět po Nordschleife korzovat právě takové auto je vskutku neobvyklé. Objet celou trať Nivě zabere asi 14 minut od mostu k bráně, tedy asi dvojnásobek dobrých časů, rychlost 100 km/h je vysoká a 120 extrémní. Ale podle všeho se všichni dobře baví, tak proč ne? Podívejte se na to sami, pravděpodobně se i vám budou chvílemi cukat koutky úst.

Podobnou Nivu nejspíše z 90. let provětrala po Ringu její německá majitelka. Rekordní čas je to leda z pohledu toho, jak moc je dlouhý, ale o to tu vážně nešlo. Ilustrační foto: AvtoVAZ

Zdroj: [https://www.youtube.com/channel/UCZ2eIJY0phalm_MG38kE26A Misha Charoudin@Youtube]

