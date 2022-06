Levně k mání je minimálně jetá původní Škoda Superb, dnes jde o jednorožce mezi jednorožci včera | Petr Miler

/ Foto: Noah Wolf, publikováno se souhlasem

Není to jedno z těch aut, které by majitel zavřel do garáže a dnes jej prodával jako pojízdný stroj času, tenhle kousek úplně jednoduchý život neměl. Málo jetý ale je a díky pár drobným pihám na kráse je o to levnější.

Loni jsme vzpomínali na úplné začátky novodobé Škody Superb. Ne náhodou, uběhlo tehdy 20 let od chvíle, kdy se poprvé představila světu jako ambiciózní dítě dnes již zesnulého Wilfrieda Bockelmanna. Její šance na úspěch byly svého času vnímány jako mizivé, však co by Škoda mohla dokázat v segmentu už relativně drahých aut ovládaném modely jako VW Passat, Ford Mondeo, Opel Vectra či Renault Laguna? Po dvou dekádách si snadno odpovíte sami.

Passat této třídě stále vládne, Mondeo je ale po smrti, Vectra je po smrti, její nepřímý nástupce je po smrti a o Laguně platí úplně to samé. Superb naopak uzmul jejich pozice a chystá se vyjet ve své už čtvrté generaci. Dnes se ale nebudeme znovu dívat do budoucnosti, podíváme se znovu na auto, kterým to všechno začalo. Nikoli však teoreticky, ryze prakticky.

První generace Superbu je dnes už dost dávná historie, vozu se navíc zdaleka neprodalo tolik exemplářů jako jeho nástupců. Když si k tomu přičteme fakt, že sedan střední třídy logicky sloužil hlavně jako reprezentativní auto na delší přesuny či jako taxík, nelze se divit tomu, že v bazarech dnes skoro nelze narazit na kusy s minimálním nájezdem. Auto, které máme před sebou, je ale výjimkou.

Jde o původní Superb z roku 2004, tedy vůz ze zlatých momentů tohoto modelu s motorem 1,8 turbo ve 150 koňmi pod kapotou, o které pečuje automatická převodovka Tiptronic. Vyveden byl v ne úplně obvyklé béžové metalíze s interiérem kombinujícím světlou kůži a dřevěné obložení. Přidejte si trochu chromu, hezká kola a velmi slušnou výbavu s věcmi jako jsou navigace, klimatizace, čtyři vyhřívaná sedadla, tempomat či xenony a máte před sebou stále velmi atraktivní, pohodlné cestovní auto. Jeho hlavní kouzlo je ale jinde.

Za celých 18 let v rukou dvou majitelů najelo pouhých 43 000 km, což je na Superb skoro nic. Celou tu dobu navíc mělo pravidelnou péči oficiálního servisu, není to ale zrovna sběratelský kousek. Prvním majitelem byl důchodce, který sice s autem málo jezdil a dobře o něj pečoval, občas se ale netrefil do té správné mezírky, a tak je na voze vidět několik šrámů. Ovšem jen zvenčí, uvnitř je jako nový.

Technicky má být fit, akorát jedna z předních poloos prý volá po výměně, to musí být též následek menšího karambolu. Současný majitel přidá novou (divíme se, že ji sám nevyměnil, ale budiž), nicméně auto je i tak pojízdné. A svým charakterem láká buď k vyladění k dokonalosti a uložení do sbírky, nebo možná ještě spíše k prvnímu pořádnému využití.

Pro obojí má jeden velmi dobrý předpoklad - nízkou cenu. Takto zachovalé Superby I, když už se nějaký v prodeji objeví, stávají statisíce, klidně i dost vysoké. Tady máme vůz za 5 500 euro, tedy asi 135 tisíc Kč. Za zánovní Superb, který psal novodobou historii Škody, dovolil značce odrazit definitivně se odrazit ode dna a může vás komfortně povozit po další statisíce km? To nezní špatně, i do stavu 1A ho dáte za méně než 200 tisíc Kč s přehledem. Kdybyste měli zájem, stojí přímo u druhého majitele ve Weisenheimu am Sand.

Takto zachovalý Superb I už se v prodeji nevidí, tento zdaleka nenajel ani 50 tisíc km. Schytal pár šrámů, také ale může být váš jen za 135 tisíc Kč. Foto: Noah Wolf, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.