Levně k mání je sotva ojetá Škoda Felicia ze samého konce výroby, něco takového už se nevidí

/ Foto: Admiral Deutscher Handelskontor, publikováno se souhlasem

Pokud smutně vzpomínáte na časy levných a jednoduchých aut, která jste si mohli udržovat sami, tohle je něco pro vás. V podstatě pakatel vás dělí od koupě zánovní „feldy”, která vám po 22 letech na světě může klidně dalších 22 věrně sloužit.

Když v roce 1994 nahradila stárnoucí Favorit nová Felicia, spousta lidí byla k novince poněkud skeptická. Kvůli podobnému krabicoidnímu vzhledu se tehdy svěžímu modelu říkalo „ocucaný Favorit” a toto tvrzení není zase tak daleko od pravdy. Felicia je v podstatě velkým faceliftem Favoritu, to ale neznamená, že by to bylo špatné auto. Podle některých to byla vlastně poslední pravověrná škodovka - ne až tak velká, přesto hodně prostorná, relativně levná, snadno opravitelná.

Také proto má tento vůz dodnes své příznivce, kteří by mohli zatoužit vrátit se do časů, kdy jej pořád ještě bylo možné jako nové. Za normálních okolností je to iluze, Felicie se jako nová už 21 let nevyrábí. Nyní je ale v prodeji objevil vůz, který je dodnes pramálo využitý je a koupit se dá. Není to královna garáží, to zas ne, bílá Felicie prodaná jako nová v Německu, kde ji dodnes vlastnil jediný člověk, za 22 let života „nakroutila” jen 64 tisíc km. Není to nic, auto ale jezdilo jen okolo 2 900 km ročně.

Vůz vznikl v samotném závěru výroby „feldy” v momentě, kdy už z výrobních linek v Mladé Boleslavi sjížděla novější Fabia. Auto vypadá opravdu fit a mělo absolvovat všechny servisní prohlídky, tedy ty časové, pochopitelně. Je vidět, že se nedíváme na nový vůz, po výrazném opotřebení čehokoli ale též budete pátrat marně, snad jen čalounění by si místy zasloužilo vytepovat. Nikde nelze najít žádnou rez, která byla pro Felicie z dřívějších let typická, však jde také o auto z fáze výroby, kdy už většina známých neduhů byla vychytána.

Jinak na tomto stroji mnoho zajímavého není, je to velmi nuzné německé provedení Spezial (asi speciálně oholené...) s motorem 1,3i s 68 koňmi, tedy silnější verzí typické třináctistovky. Jak tohle auto jezdí, ví snad většina českých řidičů. Na palubě je minimální výbava, kterou napravilo leda autorádio Blaupunkt, o to spíše o něm ale platí, že tohle auto zvládne opravit kde kdo za pár korun.

Nezřídka dnes majitelé chtějí za podobná auta klidně 150 tisíc korun, tohle je ale skutečně levný kousek. Váš může být jen za 2 300 Eur, tedy asi 56 tisíc Kč. Takové peníze? Za takovou výjimečnost? Však kolik podobných Felicií dnes najdete v bazarech? Matador druhé poloviny devadesátek zjevně pořád může sloužit pro to, pro co byl původně určen - tedy levně sloužit k převážně příměstským přesunům.

Foto: Admiral Deutscher Handelskontor, publikováno se souhlasem

