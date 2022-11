Lewis Hamilton je rád, že letošní sezóna F1 už skončila, hůř si v historii ještě nikdy nevedl včera | Petr Miler

/ Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Sezóna k zapomenutí, to byl ročník 2023 pro Lewise Hamiltona. Horších výsledků nedosáhl ani ve své první sezóně, ani po boku Alonsa, ani po boku Rosberga, ani v památném roce 2009 a dokonce ani v dobách, kdy šampionátu dominoval Red Bull s Vettelem.

Před malou chvílí byla napsána tečka za další sezónou Formule 1, která do historie vstoupí jako ročník mimořádné dominance Max Verstappena a jeho Red Bullu. Výsledkově to tak nepochybně vypadá, je ale třeba vidět celý obrázek - ačkoli si nizozemský šampión připsal rekordních 15 vítězství, po prvních pár závodech byly karty rozdány docela jinak. Do osmé velké ceny získal Verstappen jedinou pole-position a jeho dominance se projevovala zejména vysokou konzistencí a schopností v kritický moment zabrat o něco víc než všichni ostatní.

O tom, že Red Bull sice postavil skvělé auto, nikoli však stroj, ve kterém by kdokoli vítězil s prstem v nose, svědčí i třetí místo Sergia Péreze v celkovém pořadí. Mexičan ani v posledním závodě, kdy měl maximální podporu všech okolo, nedokázal udolat Charlese Leclerca s Ferrari a přišel tak definitivně o možnost získat titul vicemistra světa roku 2022. Nepodstatnou se tak ukázala i celá epizoda s týmovou režií ve Velké ceně Brazílie, neboť ani body potenciálně získané navíc by Pérezovi druhé místo v šampionátu nezajistily. Musel jej vybojovat sám a to nakonec nezvládl.

Celou sezónou se ovšem nesl ještě jeden příběh, který nakonec dopadl podobně jako začal. Loni dominantní, v šampionátu ale nakonec až druhý Lewis Hamilton se dlouho nedokázal vypořádat se sice revolučně pojatým, ale ve výsledku nepříliš dobře fungujícím Mercedesem a přes vzepětí v závěru sezóny opouští letošní mistrovství s nejhorším výsledkem v historii. A to je docela pozoruhodné, uvážíme-li, jak dlouhá ona historie je.

Poprvé během svého účinkování v F1 nezískal za celou sezónu jediné vítězství v závodě, nepřipsal si také ani jednou pole-position. Skončil až šestý v pořadí jezdců, což je též nejhorší výsledek jeho kariéry, a prohrál se svým týmovým kolegou o výrazných 35 bodů. Stalo se mu tedy teprve počtvrté, že by svého parťáka neporazil - dříve nezískal jen skalpy Rosberga (2016), Buttona (2011) a Alonsa (2007, tehdy měli oba stejně bodů). Do poslední chvíle ale doufal, že se situace otočí.

„Věřil jsem do posledního závodu, že máme šanci. Je důležité držet naději při životě a pokračovat v úsilí. Dal jsem tomu vše, ale poslední závod shrnul celou sezónu. Jsem rád, že skončila,” řekl Hamilton po posledním závodě, ve kterém nakonec nedojel, po špatně zvolené strategii ale jezdil čtvrtý a bylo zřejmě jen otázkou času, než jej překonají minimálně Sainz a Russell. Závod k zapomenutí, sezóna k zapomenutí. Podobně jako v případě Verstappena ale statistika nedává celý obrázek.

Hamilton předvedl několik výjimečných výkonů, kterými připomněl, že by nebylo správné jej odepisovat. Zdá se, že ztratil část své konzistence a přizpůsobivosti, pokud ale Mercedes bude příští rok schopen přijít s dominantním autem, jeho šance na zisk osmého titulu budou i vedle velmi schopného George Russella nemalé. Jak se toto vyvine, si ale budeme muset ještě chvíli počkat - přinejmenším do únorových testů v Bahrajnu, ještě spíše ale do první velké ceny nové sezóny tamtéž, ta má odstartovat 5. března 2023.

Na letošní sezónu F1 Lewis Hamilton rád vzpomínat nebude, zaznamenal řadu nejhorších výsledků své kariéry. Bylo by ale předčasné jej odepisovat. Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Zdroj: Formula 1

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.