Lewis Hamilton neunesl veřejnou narážku na svou osobu, ohradil se dost teatrálním způsobem | Petr Miler

/ Foto: Mercedes AMG F1 Petronas Team

Rádoby osminásobný světový šampion Formule 1 zjevně není tak psychicky vyrovnaný, jak se rád tváří. Narážka od guru konkurenčního týmu na jeho nedávné rozhodnutí pokračovat v F1 byla nevinným humorem, Hamilton na ni ale zareagoval hodně vehementně.

Špičkovým sportovcem nemůžete zůstat navždy. V určité chvíli už vám to prostě tak dobře nepůjde - ať už kvůli tomu, že jste sami ztratili esprit, nebo se objevil někdo, kdo je lepší než vy. Můžete se tak rozhodnout v určitý moment ukončit kariéru a odejít na vrcholu, nebo čekat, až vás osud nevyhnutelně semele. Problém je ale poznat, kdy onen vrchol přišel.

Máme-li zůstat ve světě motorsportu, takový Michael Schumacher to jednou poznal, pak si to ale rozmyslel. Škoda pro něj, jakkoli zrovna v jeho historii už vzhledem jeho smutnému pozdějšímu osudu asi nikdo soudný kriticky vrtat nebude. Tohle štěstí (ale odtud potud...) Lewis Hamilton nemá, neboť už loňská sezóna vypadala tak trochu jako střídání stráží. Britský pilot měl po letech dominance najednou plné ruce i nohy práce s Maxem Verstappenem a byl to nakonec mladší Nizozemec, který slavil zisk titulu.

Mnozí tehdy říkali, že by Hamilton měl skončit. Odešel by s téměř dokonale čistým štítem, třebaže jsme v minulém článku připomínali, že statistika a jeho přesvědčení o vlastní výjimečnosti nejsou úplně na jedné lodi. Nejférovější optikou celkově získaných bodů ve stejné stáji nepřekonal z týmových kolegů ani Alonsa, ani Buttona (s tím dokonce prohrál), Rosberga pokořil o pouhá 3,5 procenta bodů a jen díky slabým spolujezdcům v podobě Bottase a Kovalainena získal alespoň 54 % všech bodů týmů. To je bída vedle ikon typu Schumachera (65 %) či Senny (62 %), i takový Vettel je na tom lépe (58 %).

Tak či onak letošní dění zatím dává zapravdu těm, kteří mu doporučovali odejít. Mercedesy jsou zatím těžce nekonkurenceschopné a Hamilton teprve ne, v Imole jej týmový kolega Russell překonal rozdílem třídy. V reakci na to Helmut Marko z Red Bullu utrousil, že Hamilton „možná už přemýšlí o tom, že měl loni skončit”.

Když se podíváte na záznam Sky Sports, jak to bylo řečeno, šlo zjevně o vtípek. Dr. Marko se smál, byla to prostě nevinná narážka. Hamilton ji ale zjevně takto vzít nedokázal. V reakci na ni - a možná i na podobné komentáře jiných - tak na Instagramu vystavil dvě fotky s dramatickými pózami, ke kterým přidal: „Dělám na svém mistrovském díle. Budu tím, kdo rozhodne, kdy je hotové.” A člověk nemusí být extra důvtipný, aby si domyslel, že neplánuje malovat na pneumatiky kolem, ale mluví o svém osmém titulu či závodní kariéře jako takové.

Nic proti, ale tohle nám přijde až trochu trapné. Jeho fanoušci to tak jistě vnímat nebudou, připadá nám to ale jako moment ze základní školy, kdy si jeden spolužák utahuje z druhého a ten druhý z toho udělá aféru, kterou musí řešit ředitel. Hamilton nemusel říci slovo, zapadlo by to, takto jako by kopal kolem sebe. Když už by chtěl něco říci, mohla to být normální fotka se vzkazem typu: „Už nemusím nikomu nic dokazovat.” Protože nemusí. Takto se zbytečně dostává pod tlak, když dává najevo, jak mu na osmém titulu záleží. Mistrovské dílo? No dobře.

Přeberte si to ale sami, my už jen znovu dodáme, že Hamiltona není radno odepisovat, vítr do plachet může i letos chytit velmi rychle. Že mu v tom nějak pomohou níže přiložené fotky se zmíněným vzkazem, to si nejsme vůbec jisti.

Jestli Hamilton dosud někomu připadal jako primadona, pak mu to níže vystavený post na Instagramu v reakci na jeho s nadsázkou vyřčenou kritiku stěží rozmluví. Foto: Mercedes AMG F1 Team

Zdroj: Lewis Hamilton@Instagram

