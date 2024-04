Majitel krachujícího Fiskeru prodává svůj dům. Má větší cenu než celá firma, s nezměrným luxusem je konec před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: The Altman Brothers, tiskové materiály

Pochybujeme, že je to jeho cílem, pokud by ale Henrik Fisker chtěl, může si z peněz utržených za prodej svého domu v L.A. koupit všechny volně obchodované akcie své firmy a ještě mu dost zbude.

Henrik Fisker nebude zřejmě tím nejtalentovanějším byznysmenem, jeho už druhá vlastní automobilka se po řadě problémů potácí na hranici bankrotu. A přes aktuální informace Business Insideru o čtyřech nových potenciálních kupcích firmy velmi pochybujeme o tom, že se jí někdo skutečně ujme. Navzdory tomu ale dánskému designovému guru pořád nelze upřít jedno - vkus.

Autor překrásných vozů jako BMW Z8 nebo Aston Martin Vantage, který definoval podobu prakticky všech moderních Astonů, aktuálně prodává svůj dům, v němž se jeho vytříbený vkus zračí též. Víc než tisíc slov vám řeknou přiložené fotky, které zveřejnila losangeleská realitní kancelář The Altman Brothers. Zachycují totiž velmi moderně a současně velmi honosně pojatý dům, který má daleko od kýčovitých obydlí některých úspěšnějších podnikatelů.

Nemovitost se nachází nepřekvapivě v Hollywood Hills a nabízí úchvatné výhledy na Los Angeles. Skromný opravdu není v žádném slova smyslu - nachází se v něm šest ložnic, osm koupelen, nechybí obrovská terasa, stylově pojatý bazén, lázně se saunou nebo garáž pro šest aut ve dvou patrech. Celkem dům skýtá téměř 1 100 metrů čtverečných obytné plochy, to byste do něj při pohledu zvenčí možná ani neřekli.

A není to jen hezké a rozlehlé stavení, má i zajímavé funkce. Mezi ty patří zatahovací skleněná stěna, která dokáže otevřít velkou část domu do venkovního prostoru a podle realitní kanceláře „stírá hranici mezi vnitřním a venkovním obytným prostorem”. Nejsem žádný expert přes nemovitosti a akceptoval bych řádově skromnější bydlení výměnou za lepší auto, ale tento dům se mi vážně zamlouvá.

Nevíme, jestli má prodej nemovitosti nějakou přímou spojitost s problémy firmy, velmi pochybujeme o tom, že by peníze utržené z jeho prodeje chtěl Henrik F. investovat do samotné společnosti. Vidíme jen dvě nepřímá pojítka - jednak je tu snazší medializace celého prodeje, neboť o Fiskeru se nyní hovoří jako nikdy dříve, třebaže to není v pozitivních souvislostech. A jednak předpokládáme, že i když případný krach firmy dánského maestra osobně nezruinuje, je to akciová společnost s vlastní subjektivitou, není na místě v momentě možného úpadu společnosti dávat na odiv osobní bohatství.

A to je zjevně velké. V tuto chvíli má celý Fisker jako firma tržní kapitalizaci jen 27,5 milionu dolarů, zatímco dům je v prodeji za 35 milionů dolarů, tedy asi 822 milionů korun. Možná by se Henrik Fisker měl dát na obchodování s nemovitostmi, neboť když dům v roce 2021 kupoval, stál „jen” 21,8 milionu USD, jak podotýkají Auto News. Tedy asi o 60 procent méně než dnes, pochopitelně pokud nemovitost za oněch 35 milionů prodá. Ale i kdyby to bylo méně, pořád půjde o slušný byznys, za stejnou dobu jeho automobilka ztratila téměř 100 procent své někdejší ceny...

Dům Henrika Fiskera má úroveň, s životem v nezměrném luxusu je ale nyní konec. Foto: The Altman Brothers, tiskové materiály

Zdroje: The Altman Brothers, Business Insider, Auto News

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.