Majitel před 35 lety zavřel do garáže docela obyčejné auto, teď se prodalo za miliony

/ Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Trpělivost přináší růže, říká se. Může jich přinést i miliony, pokud budete schopni si nějaký vůz koupit a vydržíte se dekády jen koukat na to, jak vám stojí v garáži. A nemusí jít ani o nic až tak mimořádného.

Pravidelně píšeme o tom, že auto se nemusí stát jen tím, za co peníze utrácíte, ale i tím, co vám je může vydělat. Stačí si ve správný čas pořídit správný vůz a zacházet s ním správným způsobem. To zní jako nějaká tajemná formule, v praxi ale o nic až tak komplikovaného jít nemusí. A případ, který vám ukážeme dnes, to dokonale potvrzuje.

Pokud budete chtít takové auto i používat, je to složitější. Sáhnout v takovém případě bude třeba po něčem hodně výjimečném, co už se do nabídky nejspíše nevrátí - poslední model určitého auta s manuální převodovkou, motorem bez turba nebo třeba s pohonem jedné osy místo obou, to všechno jednou někdo vyváží zlatem. Ale co když nemáte čich na podobné příležitosti a nebo se vám je nechce hledat? Pak si zjevně stačí koupit v podstatě cokoli, dekády odolat svodům s vozem vyjet a mít na své straně i trochu štěstí.

Jakkoli to může znít bizarně, pokud si dnes pořídíte třeba novou Octavii RS nebo jinou alespoň trochu zajímavou verzi obyčejného auta, za pár dekád vám může slušně obohatit konto. Však si představte až v roce 2042 vyrazíte do ulic s novým liftbackem s přeplňovaným turbomotorem a ručním řazením. Ti mladší lidé budou tasit mobily a na Wikipedii hledat, k čemu slouží to, čemu říkáte fofrklacek.

Podobným způsobem lze zaškatulkovat Saab 900, který byl poprvé představen světu už v roce 1978. A třebaže šlo o zajímavé a respektované auto, ikona automobilového průmyslu to nikdy nebyla. Když přišla verze Turbo, které navíc šlo sundat střechu, bylo to zajímavější, pořád jste ale neměli v rukou nic jako McLaren F1 - výkon okolo 150 koní se zajímavým švédským stylem neurazil, nadchnul ale zřejmě jen fandy Saabu.

Právě takové auto si jeden z věrných amerických klientů švédské značky koupil po faceliftu v roce 1987 a nenapadlo ho nic lepšího, než auto zavřít do garáže. Občas se dočkalo i servisu, takže po 35 letech na jeho tachometru dnes svítí 246 mil, asi 396 km, jinak s ním ale cíleně nejezdil proto, že by jednou mohl mít cenu. Nechal si jej celých 34 let, než jej prodal zpět dealerovi, který mu auto prodal, cenu této transakce neznáme. Za kolik se ale prodalo v aukci na ni navazující, to víme velmi dobře.

Saab jako automobilka v mezičase zanikl a o podobné skvosty se nyní perou sběratelé. V dražbě na Bring A Trailer tak jejich příhozy postupně vyšroubovaly cenu vozu na neskutečných 145 000 dolarů, tedy asi 3,6 milionu Kč. To je spousta peněz, zvláště když známe původní cenu 26 580 USD, dnes asi 656 tisíc Kč. A i pokud započteme inflaci, pořád se bavíme o zhodnocení někdejší investice o skoro 2 miliony Kč. Jakkoli tedy nechceme podporovat podobné způsoby „využívání”, majiteli se jeho uložení zjevně bohatě vyplatilo. Jen tím, že auto v podstatě nechal dekády stát v garáži a obstaral nejnutnější údržbu.

Tento vůz je důkazem, že vydělat lze uložením prakticky jakéhokoli auta. Saab 900 Turbo 1987 nebyl svého času ničím ničím zase tak výjimečným, po 35 letech schovávání v garáži ale výjimečný je. A prodal se za 3,6 milionu Kč na pořád původních pneumatikách. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Zdroj: Bring A Trailer

Petr Miler

