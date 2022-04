Majitelé tragikomicky naráží na dopady snah výrobců nechat je znovu platit za auta, která už jednou koupili před 6 hodinami | Petr Miler

Milujte to nebo nenáviďte, tohle je ale nový trend, který bude jen sílit a všichni se s ním budou muset nějak vyrovnat. Automobilky „nedávají”, že tento trend lidé obchází, lidem pak zjevně uniká, proč mají na palubě tlačítka, která nefungují.

Z frází typu „auta se mění v mobily na kolech” se stala trochu klišé, jako většinou ale nejsou úplně bezobsažná. Výrobci aut se vzhlédli především v obchodních modelech výrobců spotřební elektroniky a možná až trochu parazitují na tom, že některé, podle nás kontroverzní přístupy lidé začali vnímat jako běžné.

Po dekády bylo obvyklé, že jste si auto naspecifikovali určitým způsobem, takové jste dostali a takové jste později také prodali. Továrna dostala vaši specifikaci, objednala si dopředu patřičné díly a v určitý moment je dala dohromady. Zejména od německých značek jste historicky mohli mít skoro cokoli. Když jste si usmysleli, že chcete třeba BMW se základním motorem, halogenovými světly, ale koženými sedadly s vyhříváním a ventilací, šlo to, automobilka prostě poskládala patřičné komponenty - bylo jí to fuk a vycházet zákazníkovi vstříc v tomto ohledu byla ctnost. Už není.

Cherchez l'argent, řekli bychom parafrázujíc slova o hledáním ženy za vším dobrým i zlým. Automobilky s tímto přístupem dlouho neměly fakticky žádný problém, až se ukázalo, že je moc drahý, komplikovaný a přináší jen jednorázový příjem. Za vším zkrátka hledejte peníze, snahu o úsporu nákladů i zvýšení příjmů danou mj. tlakem EU a dalších podobně uvažujících institucí na tlak na rozmach dražších aut, která lidé nechtějí (platit). Vznikly tak nové přístupy inspirované skutečně světem spotřební elektroniky.

Takový mobil typu iPhone si můžete koupit v pár lehce odlišných „fyzických specifikacích”, v zásadě se liší pamětí. Něčemu takovému zůstávají zatím věrní i výrobci, kteří nabízí různé specifikace aut z hlediska použitých motorů či baterií, protože tyhle věci příliš ovlivňují fungování zbytku stroje (pomyslete na brzdy, použité komponenty podvozku atp.) a zatím se jim nevyplatí dělat jedno auto, jehož faktické schopnosti budou určované jen elektronikou. U všeho ostatního to ale jde.

Pokud chcete, abyste na vašem iPhonu měli určitou hru, mohli jste sledovat oblíbené filmy, zálohovaly se vám fotky až do aleluja nebo cokoli takového, musíte platit - buď jednou nebo pravidelně. A přesně to chtějí automobilky. V maximu zbylých funkcí tak udělají hardwarově jedno auto, které sekají jak Baťa cvičky - cokoli na palubě můžete mít, na to bude připraveno. Co v něm reálně bude, to určí software. A povolí to jen v momentě, kdy jste zaplatili nebo průběžně platíte.

Zdaleka ne každý vůz je dnes vyráběn tímto způsobem, ale konečný cíl to je. Chcete vyhřívaná sedadla? Spirály budou ve všem a jestli budou aktivní, řekne software. Chcete nejlepší navigaci? Nezbytný hardware bude ve všem a jen software určí, jak moc vám bude moci sloužit. A nebo chcete vícezónovou klimatizaci? Vše nezbytné bude v každém voze a někdo jen v informačním systému automobilky zaškrtne, kolik zón pro vás bude aktivních.

Přesně nad dopady posledního zmíněného se nyní podivuje jeden Dán na Redditu a my se mu vlastně nedivíme. Obvykle automobilky při praktikování výše zmíněného jdou tou cestou, že ovládání soustředí do palubního menu, tedy v místech, kde mohou přítomnost či nepřítomnost určitých funkcí skrýt nebo odkrýt jako na displeji iPhonu. Jenže v případě třízónové klimatizace v Audi Q4 e-tron si zákazník může a nemusí připlatit za její fungování, ovšem hardware je vždy stejný včetně fyzického tlačítka na palubní desce.

Jde o tlačítko Sync, tedy to, které synchronizuje teplotu ve všech třech zónách na úroveň té první. Když si za více zón nepřiplatíte (v Dánsku 5 114 DKK, asi 16 700 Kč), synchronizovat není co, tlačítko je ale na místě pořád pro případ v rámci unifikaci a do budoucna i proto, kdybyste si za tři zóny chtěli připlatit. Jeho zmáčknutí tak vyvolá hlášku na displeji: „Tato funkce nebyla zakoupena.”

Majiteli vozu se to logicky moc nelíbí, přijde mu to jako nátlak na to, aby si něco koupil, vedle toho ho pochopitelně rmoutí, že s sebou vozí úplně vše, co je pro tři funkční zóny třeba, k dispozici je ale nemá. V podstatě za to zaplatil, ale automobilka podmínila fungování dalším příplatkem. „Na záslepkách tlačítek není nic špatného. Tohle mi připomíná, že jsem skrblík,” říká k tomu majitel a podle navazujících diskuzí na internetu není sám, kdo je něčím takovým rozčarován.

Tito lidi chápeme, ale tohle je prostě nový standard a dříve nebo později bude takto k výrobě aut přistupovat naprostá většina automobilek. Jinou otázkou ale je, zda se jim to skutečně vyplatí - VW už poznává odpor k tomuto řešení, nebo někteří systém takových příplatků obchází a nezaplacené funkce získávají zdarma. Také to je ve virtuální realitě specifikací jednotlivých aut nevyhnutelné.

Audi Q4 e-tron má hardware potřebný pro fungování třízónové klimatizace na palubě vždy, včetně tlačítka spouštějícího teplotní synchronizaci zón. Když si za něj ale nepřiplatíte, dočkáte se jen hlášky viditelné na animaci níže. Ilustrační foto: Audi

