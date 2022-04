Max Verstappen říká, že jinými respektovaný sporťák jede jako želva, tentokrát jde jeho měřítka chápat před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Aston Martin

Řekli bychom, že vedle nejrychlejších závodních aut světa jede jako želva tak nějak všechno, alespoň v celé šíři dynamických schopností. Když vám ale právě takové auto „překáží” při závodech ef-jedniček, může to být relevantní kritika.

Automobilky spojují s různými závodními sériemi svá jména proto, aby pozvedly svou image, to je jasné. Nemusí přitom jít jen o přímé účastníky závodů, do správného světla může tu či onu značku dostat třeba také zastání role dodavatele různých podpůrných vozů, vzpomeňme třeba spojení BMW s motocyklovými Grand Prix. Podobným způsobem dodává Aston Martin - vedle účasti coby stáje - pro seriál Formule 1 své stroje a jistě doufá, v to, že i kvůli tomu budou velebeny. V případě Maxe Verstappena se ale krutě přepočítal.

Situace je to docela pikantní, neboť Verstappen byl po léta partnerství Astonu s Red Bullem jedním z ambasadorů značky, od které pravidelně dostával auta zdarma - o prodeji jednoho takového jsme nedávno psali. Nizozemský šampion byl ale o uplynulém víkendu zjevně frustrovaný z výkonů svého auta a ze závodu si kvůli jeho selhání odnesl přes dobrý výkon 0 bodů. Po něm tak dal najevo své rozladění nejen z monopostu rudých býků, ale i ze safety caru, za kterým musel dvakrát jet.

Podle Verstappena model Vantage, jinými obdivovaný sporťák s 535koňovými motorem 4,0 V8 biturbo, jede jako želva a nedovoluje monopostům ani pořádně zahřát pneumatiky. „Přilnavosti bylo tak málo a safety car jel tak pomalu, byl jako želva. Neuvěřitelné,” hřímal Max V. po závodě. „Jet 140 po zadní rovince, kde ani nebylo poškozené auto... Nechápu, proč musíme jezdit tak pomalu,” dodal.

Může to znít trochu nemístně, je ale třeba dodat dva faktory. V Austrálii měly monoposty v tu chvíli obuté tvrdé pneumatiky, které bez pořádné teploty opravdu nefungují. A piloti mají srovnání - Astony v roli safety carů alternují s Mercedesy, kterými jsou extrémní okruhová kupé AMG GT z řady Black Series se 740 koňmi. To je jiná káva, jistě i díky rozsáhlým úpravám aerodynamiky - tato auta jsou na okruhu o 5 sekund rychlejší než Astony a to už je znát.

„Mercedesy musí být rychlejší díky aerodynamickým prvkům navíc, protože tenhle Aston je vážně pomalý. Způsob, jakým dnes jezdíme za safety carem, je docela příšerný,” přilil oleje do ohně nizozemský pilot. Jak už jsme naznačili, může znít uječeně, u svých kolegů ale našel zastání, ostatně Charles Leclerc na prvním místě měl po restartu celkem vážné problémy vejít se do poslední zatáčky.

„Hodně jsem trpěl při snaze tvrdé pneumatiky zahřát, takže se mě to týkalo též. Abych byl upřímný, chtěl jsem si stěžovat přes rádio, ale pak jsem viděl, jak moc to safety car bere na hraně a nemyslím, že by tomu v danou chvíli mohl dát víc. A tak jsem nechtěl tlačit na pilu. U aut, která máme teď, je určitě velmi složité udržet pneumatiky zahřáté při jízdě za safety carem,” přiznal Leclerc.

Tušíme, že Aston Martin svůj safety car rád vymění, jakmile bude mít k dispozici dvanáctiválcovou verzi Vantage, zatím si ale budou muset piloti nějak poradit se stavem, který panuje.

Aston Martin Vantage je pro mnohé autem snů, pro Maxe Verstappena je to ekvivalent želvy. Foto: Aston Martin



Sám Verstappen přitom mnohé Astony sedlal, naposledy výkonnější DBS Superleggera, který nedávno nabídl k prodeji. Foto: Kroymans Aston Martin, publikováno se souhlasem

Zdroj: Motorsport

Petr Miler

