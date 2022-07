Nejlepší verzi řady 3 ze zlatých časů BMW jde pořád koupit mimořádně nejetou za míň než základní Octavii před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autosport 99, publikováno se souhlasem

Bývaly časy, kdy bylo podobných aut všude plno, dnes je to jednorožec mezi jednorožci. Na kupé nebo kabriolet ještě narazíte, aby ale někdo takhle málo ojel sedan, který si navíc zvolil s nejlepším motorem, manuálem, M paketem a rozumným interiérem? To už se nevidí.

Asi neexistuje generace BMW řady 3, která by byla ošklivá, technicky nezajímavá či nepopulární, mezi všemi sedmi dosud existujícími iteracemi ale jedna zkrátka musí být na vrcholu. Podle nás jí jednoznačně zůstává ta čtvrtá zvaná E46, v podstatě pečlivá evoluce předchozí E36. BMW jako by si tehdy vzalo poučení ze všech chyb é-třicetšestky a stvořilo téměř dokonalý vůz, který na technicky vyspělých základech vystavěl designově povedený, řidičsky podmanivý a kvalitativně téměř neprůstřelný stroj.

Pokud z předchozích slov čiší nadšení, pak ano, v redakci jsme si všichni s trojkami E46 užili své a nikdy jsme nepoznali nic, co by tak moc splňovalo naše představy o univerzálním autě pro nadšeného řidiče. Pozdější generace tuto trojku pochopitelně v mnohých jednotlivostech překonaly, nikdy se ale nevyrovnaly její komplexnosti.

Následná E90 šla dolů zejména s kvalitou, především pak interiéru, stěží též mohla zapomenout na harmonické jízdní vlastnosti při použití pneumatik runflat. F30 přinesla některá zlepšení, opustila ale atmosféricky plněné šestiválce a kvalitativně po čase též neohromí. Poslední G20 je na tom s volbou motorů a zejména převodovek ještě hůře a byť některé aspekty bude muset ještě prověřit čas, zejména vysoká hmotnost znepříjemňuje pocity z kde čeho. A runflaty má pořád, třebaže podvozek lze obecně označit za vyspělý.

Ještě jinou kapitolou by byly verze M, ale držme se středobodu dnešního článku, kterým je auto na přiložených fotkách. Jde o trojku generace E46 po velkém faceliftu v roce 2001 v podle nás nejlepší verzi. Jedná se provedení 330i s paketem M, které těží z elegantních základních linií a přidává k nim sportovní esprit (i některé funkční přednosti, zejména naladění podvozku) paketu s trikolórou ve znaku.

Možná jsme nemocní, ale tohle auto nám přijde pořád atraktivní a zubu času designově odolávající lépe než všechny ostatní varianty E46. Však je už 21 let staré. Vizáži by pomohl některý z jiných dostupných designů kol v o palec větší velikosti, ale jinak? Tohle je pro nás skoro dokonalost, zvlášť v nenucené modré barvě.

Obdivovat musíme i interiér. Jeho některé části roky nezapřou, rádio s kazeťákem a jednozónová klimatizace jsou zcela mimo dnešní standardy, celková architektura, ale především jakási „měkká kvalita”, kterou vás obklopí v momentě, kdy do vozu usednete, jsou k nezaplacení. Viděli jsme spoustu trojek E46 i se stovkami tisíc km a jejich interiér jim odolal často lépe než vnitřky dalších dvou generací během pár desítek tisíc kilometrů. Slyšet v tomto autě něco rachtat bývá i po 100 tisících km neobvyklé.

Technika je skutečně ideální, řadový benzinový šestiválec s objemem 3 litry a 0 turby je ideální kompromis mezi dynamikou, spotřebou a jakousi nonšalantností. S 230 koňmi výkonu dnes neohromí, nakonec ale ani v době svého vzniku neplatilo za trhače asfaltu. Tohle je velmi rychlý cesťák určený pro dynamické, ovšem pořád pohodové svezení za zvuku dnes už v nových autech neexistujících motorů, s manuálním šestikvaltem po ruce a širokým úsměvem na tváři. Ale nenechte se mýlit, když na to přijde, i 330i dosáhne elektronicky omezených 250 km/h na požádání.

Tím nejlepším je ale nájezd jen 56 tisíc km, na sedan mimořádně nízké číslo po takových letech. O nájezdu a mimořádně zachovalém stavu vozu nemá smysl pochybovat - od pohledu je jasné, že tento vůz netrpěl, ani některá slabší místa nepřiznávají jakkoli vyšší nájezd. Je to fantastický návrat do zlatých časů BMW, k vrcholu jedné evoluce, která stavěla ještě na managementu totální kvality přelomu 80. a 90. let a přidala všechny moderní nezbytnosti, aniž by je zatěžovala řadou - z pohledu mnohých zákazníků - nesmyslů, které se v autech začaly objevovat okolo roku 2005.

Za 19 450 euro, tedy asi 472 tisíc Kč? Za cenu, za kterou nedostanete ani novou Octavii s litrovým tříválcem a výbavou „kam se všechno podělo”? Podle nás dobrá nabídka, v tomto případě z německého „rodiště” komisaře Schimanskiho, tedy z Duisburgu.

Pokud BMW někde dosáhlo svého vrcholu, pak to bylo právě zde. Řada 3 E46 v provedení 330i s M paketem je asi nejkomplexnější řidičské auto tohoto milénia. A jak vidno, pořád se dá koupit ve stavu 1A. Foto: Autosport 99, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.