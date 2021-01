Muž získal řidičský průkaz až na 158. pokus, předchozích 157 ho stálo majlant před hodinou | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Máte špatný pocit z toho, že jste zkoušku potřebnou k získání řidičského oprávnění nezvládli na první pokus? Nevěšte hlavu, jeden Brit se musel s tímto pocitem vypořádat 157krát a je jen prvním z řady podobných.

K této věci je těžké zaujmout jednoznačný názor. Na jednu stranu jsme přesvědčeni, že někteří lidé k řízení aut jednoduše nemají vlohy až do té míry, že ostatním budou na silnici nebezpeční bez ohledu na to, jak dlouho se budou snažit vůz správně ovládnout. A stejně jako já šanci v životě usednout mezi filharmoniky se svým absolutně nulovým hudebním talentem, neměli by takoví nikdy legálně usednout za volant se svým absolutně nulovým talentem k řízení.

Jenže takto společnost řízení auta nevidí. Stalo se z toho jakési právo, a tak na jednu stranu sice vehementně bojuje za to, aby obětí dopravních nehod ubývalo, na tu druhou ale pouští do provozu ty, kteří na silnici dokola vytváří krizové situace. Řidičák tak v podstatě nelze nezískat, lze jej jen dlouho nezískávat. A v tomto kontextu je na druhou stranu třeba říci, že je fér, že pro všechny existují stejné podmínky, které prostě musíte splnit a neexistuje zásadní subjektivní hodnocení, které by mohlo některé diskriminovat, i když by si to nezasloužili.

Ať už se ale na věc díváte jakkoli, faktem je jedno - někteří se o získání řidičáku musí snažit opravdu dlouho. Pokud vás nyní napadá, že někdo to mohl zkusit dvakrát, třikrát nebo možná i desetkrát, jste od extrémů na hony vzdáleni. Britský portál Select Car Leasing na základě zákona o svobodném přístupu k informacím požádal tamní úřady o zaslání anonymizované statistiky notoricky neúspěšných žadatelů, kteří nakonec prošli a získal skutečně pozoruhodná data.

Absolutním rekordmanem ve výše zmíněném se stal 42letý muž, který 157krát (!) zamířil k teoretické zkoušce a 157krát ji nezvládl. Až na 158. pokus se mu to podařilo a jen úhrady státu za zamluvené termíny jej přišly na 3 634 liber, tedy asi 107 tisíc Kč, protože za každou možnost zkoušku absolvovat se platí 23 liber. A to nemluvíme o dalších nákladech spojených s ježděním na zkoušky či přípravy na ně.

Na druhém místě skončila britská třicátnice se 117 neúspěšnými pokusy, která musela zaplatit 2 691 liber je za zkoušky. To je asi 79 tisíc korun a ani třetího v pořadí, 48letého muže, jeho 94 pokusů nevyšlo levně.

To je teorie, pak je tu praxe. V případě jízdních testů se platí pochopitelně ještě více - 62 liber ve všední dny, 75 liber o víkendech. Notoricky neúspěšný, 72letý muž, tak musel zaplatit až 3 225 liber, aby zkoušky mohl absolvovat. A to nemluvíme o nákladech na to, že se k nim i z nich musel dostat jinak než vlastním vozem. Za ním se umístila 47letá žena s 41 pokusy.

Když vidíme v akci některé české řidiče, kteří obstáli na první pokus, říkáme si, jak asi řídí ti, co zkoušku - ať už jednu nebo druhou - nezvládli v desítkách či dokonce více než stovce případů. I takoví ale nakonec jezdí po silnicích. Snad se během svých neúspěšných šňůr vše naučili lépe, než kdyby uspěli hned napoprvé.

Tušíme, že v Británii zmínění notoricky neúspěšní žadatelé o řidičák skládali zkoušku v něčem ještě snáze ovladatelném, než je Granta od Lady, která jako jediná nabízí tovární auto přímo pro autoškoly. Přesto někteří neuspěli ani v desítkách případů. Ilustrační foto: AvtoVAZ

Zdroj: Select Car Leasing

Petr Miler