Na rychlý německý kombík se spoustou výkonu i komfortu už se zapomnělo, o to levněji ho dnes koupíte ojetý

Rychlý německý kombík nemusí být auto za miliony nebo vysoké statisíce, jehož provoz spolyká měsíčně několik rodinných rozpočtů. Spoustu „praktické a rychlé hodnoty” lze koupit i za peníze, za které nepořídíte ani polovinu nové Fabie, stačí hledat.

Rychlé kombíky pro nás mají své kouzlo. Jsou pomyslným vším v jednom - auty, ve kterých nemáte problém odvézt celou rodinu i s nákladem prakticky kamkoli, a přitom si řidič můžete užívat dynamiku spojovanou primárně s docela jinými typy aut. Pokud k tomu nedávají ani trochu znát, co ve skutečnosti dovedou, je to jen lepší.

Takové vozy jsou v podstatě německý vynález. Byť o se o podobné stroje pokoušely či pokouší také jiné značky, málokterá není německá nebo nemá spojitost s některým z německých automobilových koncernů. Člověka tak napadnou hlavně ostrá Audi S a RS, Mercedesy-AMG a v menší míře i některé bavoráky. A jsou to správné úvahy. Ale ruku na srdce, tahle auta si může dovolit málokdo - i když jako ojetá vyjdou na zlomek cen nových vozů, pořád půjde o vysoké statisíce. A jejich provoz bude velmi drahý.

Dnes vám ale ukážeme auto, které v této společnosti nehledá skoro nikdo, neboť skoro nikdo už si nevzpomene, ze vzniklo. Přesto je charakterově ze stejného těsta a nestojí ani miliony, ani statisíce. Jde o Opel Vectra Caravan poslední generace C, který se - z dnešního pohledu neuvěřitelně - postupně nabízel hned s několika šestiválcovými motory. Vrcholné OPC by vás asi napadlo a může to být také kandidát. Jenže v dobrém stavu je to pořád relativně drahý vůz, navíc není úplně nenápadný. A popravdě řečeno to není moc povedené auto, je oproti výchozímu provedení vyladěné tak moc, až nefunguje, zejména podvozkově není moc příjemné.

Vedle „ópécéčka” ale v nabídce figurovala i varianta 2,8 V6 turbo, která vypadá stejně nudně jako ostatní Vectry té doby, ale pod kapotou měla pořád 230 nebo 250 koní, tedy klidně jen o 30 méně. Ta naopak fungovala velmi dobře, neboť je to v podstatě normální, ale výkonné auto, se kterým můžete a nemusíte být rychlí. Když nejste, nedá vám to „sežrat”, a když jste, dynamicky skoro nemá limit. Neměla dokonce ani omezovač rychlosti a z kopce se byla s to rozjet i na 260 až 270 km/h, kolega ji jako novou důkladně zkoušel.

Na trhu ojetin je to v jakkoli dobrém stavu velká rarita, takže musíte hledat. Narazit na kousek s nájezdem do 100 tisíc km je vzácné, vůz pro ukázku na fotkách urazil už 167 tisíc km. Je z roku 2005 a jde bohužel o verzi s automatem, ale co naplat, to už nezměníme, zase je to luxusně vybavená verze Cosmo. Nevypadá jako ze žurnálu, nějaké opotřebení je vidět, soukromí majitelé s ním ale za 17 let nenajeli zase tolik a pravidelně jej servisovali. Je zjevně nezničený a prodávající říká, že technicky je ve stavu 1A. A na své možnosti a poměry na současném trhu je tahle Vectra velmi levná.

Přijde na 5 890 Eur, tedy asi 144 tisíc Kč, což nám přijde jako zajímavá suma na auto, které nemá problém pobrat celou rodinu a uhánět s ním po Autobahnu rychlostí i přes 250 km/h bez mrknutí oka. Nenápadný rychlý kombík z Německa za lepší cenu abyste pohledali.

Vectra C Caravan na první pohled nevypadá jako poklad bazarů, ale může jím být. Šestiválcové turbo „neOPC” je spáč svého druhu. A když narazíte na zachovalé kousky v dobré specifikaci, můžete mít rychlý, pohodlný a velmi nenápadný rodinný stroj za 100 až 200 tisíc Kč. Foto: Autohaus Specht, publikováno se souhlasem

