Nadšenec doma rok stavěl repliku Bugatti Chiron doslova z ničeho, z dálky si ji spletete s originálem před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti, koláž Autoforum.cz

Pokud chcete mít auto jako Radim Passer, ale nemít problémy se zákonem jako Radim Passer, tohle se zdá být cestou. Auto jako skutečné Bugatti i vypadá, jeho dynamiky ale ani zdaleka nedosahuje. Navíc pochopitelně stálo zlomek jeho ceny.

Přijde-li v posledních dnech v České republice řeč na Bugatti, obvykle se točí okolo rekordní jízdy Radima Passera na německé dálnici. Nevíme, jestli po tomto humbuku vlastně ještě někdo touží takové auto vlastnit, neboť jezdit s ním automobilkou mnohokrát propagovanou rychlostí na jediném místě, kde to legálně lze, je evidentně nežádoucí. Naprostou většinu lidí ale může tato otázka beztak trápit jen teoreticky, neboť na takový vůz nemají.

„Bugatti”, které si můžete prohlédnout na videu níže, si ale může dovolit kde kdo. Nevíme tedy o tom, že by bylo na prodej, pokud ale budete mít dostatek umu, odhodlání a času, postavíte si jej snadno doma. Přesně to udělal vietnamský kutil Vu Van Nam, který se pustil do stavby vlastního Chironu doslova na koleně. A po 365 dnech práce s ním mohl vyrazit na silnice.

Poučen z nezdarů jiných stavitelů podobných strojů neudělal tu chybu, že by za základ použil existující automobil. A je to chytřejší, než se může zdát. Na jednu stranu dá v tu chvíli více práce (a výsledkem je méně použitelné auto, to nepochybně) takový stroj stvořit, na tu druhou se ale zbavíte základního problému obestírajícího většinu replik - nesprávných proporcí. Lidské oko hned nepozná, jestli je auto o 10 % větší či menší než originál, ostatně kdo kdy vůbec viděl naživo Bugatti Chiron... Snadno si ale všimnete toho, že některé rozměry nepasují k jiným, což lze těžko obejít, když vám dárcovský vůz diktuje veškeré výchozí rozmístění klíčových prvků.

Vu Van Nam tak s pomocí přátel a jen základních nástrojů vytvořil prostorový rám, kolem kterého postavil hliněnou karoserii za pomoci fotek a zmenšených modelů. Není to bůhvíjak pokročilá konstrukce, podívejte se ale třeba na řešení náprav či uložení motoru, nejde zjevně ani o vysloveně primitivní stavbu. Většina dílů tedy vznikla rukou autora, za motor pak posloužil čtyřválec od Toyoty. Auto je kompletně funkční a když se podíváte, jak vypadá po nalakování do barev, které byly použité na prvním prezentačním exempláři Chironu... Minimálně při pohledu z dálky si nebudete jisti, zda nejde o skutečné Bugatti.

Samozřejmě, je to replika, tedy něco, k čemu jsme mnohokrát dříve vyjádřili jistý odpor. Na druhou stranu, tohle není dílo, které by zničilo třeba Audi R8 ve prospěch přetvářky, je to kompletně od nuly postavený vůz s vizáží slavného hypersportu a jako takový je třeba jej obdivovat. Pozornost věnovaná některým detailům je skutečné úctyhodná, nakonec se na video dokumentující vznik vozu i výsledek podívejte sami.

Takto vypadá pro srovnání originální Bugatti Chiron z prvotních prezentačních fotek, které se stavba z videa níže pokusila napodobit. Podle nás docela boduje, minimálně s ohledem na primitivní podmínky, ve kterých vznikla. Foto: Bugatti

Zdroj: NHET TV@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.