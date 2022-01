Nejdražší Citroën C5 v prodeji je pozoruhodná vzpomínka na časy, které už se nikdy nevrátí před 4 hodinami | Petr Miler

Koho by svého času napadlo, že podobný ojetý Citroën v prodeji bude něco. Ale je, dokonce ani 8 let stáří a více než 100 tisíc kilometrů na tachometru nestačí k tomu, aby byl jakkoli dostupným zbožím.

Jestli lze v posledních 5 či 10 letech vysledovat nějaký trend, který vládne automobilovému trhu, pak je to rostoucí zájem o relativně mladá auta, která už se nějaký čas nevyrábí. Nejde o veterány, ty měly své příznivce vždy, nejde vyloženě ani o youngtimery, neboť i ty už musí být trochu starší. Jedná se o relativně obyčejné ojetiny, které svého času na ceně rychle padaly, až se staly dostupnými v podstatě kde komu. A přesto o ně bůhvíjaký zájem nebyl - novější auta nabízela víc.

Tohle se ale změnilo s tím, jak se nové vozy začaly vzdalovat představám zákazníků a snažit se plnit především představy regulátorů. To není pohled nějakého ultrakonzervativního odpírače nových pořádků, to je prostě fakt. Zrovna dnes ráno jsem si při hledání fotek do jiného článku v rychlosti pročítal někdejší kolegův test Octavie 1,0 TSI, ve kterém jednu z částí uvodil slovy: „Odpověď na otázku, kterou nikdo nepoložil.” Přesně to je ono.

Nikdo nechtěl tříválec 1,0 TSI místo čtyřválce 1,2 TSI, rozdíly v reálném projevu těchto motorů nepřináší zákazníkovi absolutně nic. Tříválec je jen úlitbám tlaku na flotilové emise CO2 ze strany EU, krok vstříc různým lokálním zvýhodněním na základě téhož, možností odpisů firemních aut v některých zemích a tak podobně. Automobilky rezignovaly na to, co zákazník chce a začaly se primárně zajímat jen o to, co lze prodávat na základě těch či oněch pravidel.

V roce 2016 byl zákazník ještě někde v mlze jako součást mixu požadavků, kterým produkt musí vyhovět a tehdy jsme si bláhově mysleli, že je to neudržitelný trend, který tržní prostředí spraví. Jaký omyl, cokoli jako tržní prostředí se nám stále více vzdaluje. Dnes můžeme ještě se slzou oku vzpomínat na dobu před 5 léty při pohledu na to, jak jedna automobilka za druhou přichází s novými elektromobily a s nadšením oznamují, že budou jednoho dne nabízet jen elektrická auta. Chce je snad někdo? Ani náhodou, v Česku mají jednoprocentní podíl na trhu, i když je na ně zaměřena snad většina reklam. Výrobce už v podstatě nezajímá, kdo co chce, jejich úkolem už se stalo jen to vyhovět politickým požadavkům a poté doufat, že minimálního prostoru, na kterém ještě mohou operovat, vymyslí něco žádoucího.

Jenže to je ten problém - ono to nejde. Můžete udělat sebelepší tříválcové auto, sebelepší elektromobil, ale pokud se zdaleka netrefujete do představ toho, co lidé niterně chtějí, nikdy nevyvoláte to nejpodstatnější spojené s potenciálním úspěchem nějakého produktu: Touhu. Nelze toužit po tříválcové Octavii, proboha proč? Nelze toužit po elektromobilu, se kterým se dvakrát rychle rozjedete, pak už tak dobře nejede, pak se přehřeje, za 90 kilometrů rychlé jízdy se vybije a pak jej 12 hodin nabíjíte. To není žádná skeptická představa o použitelnosti, ale praktická zkušenost s nejedním elektrickým autem. Dřív to tak nebylo, a tak touha zůstává spojena s vozy, které už se nevyrábí.

To žene zájem o ně vzhůru a spolu s tím i jejich ceny. Že někdo chce poslední BMW M5 s atmosféricky plněným motorem, je jedna věc, to je auto pro nadšence, kterých vždy bude hrstka. Ale touhu najednou vyvolávají i docela obyčejné vozy, které ještě měly určitá řešení, které pod tíhou regulatorních tlaků (a s nimi spojeným ještě větším tlakem na minimalizaci nákladů) skončily, aniž by o ně lidé přestali stát.

Níže je jeden kouzelný důkaz - zdánlivě nezajímavý Citroën C5, který se svého času nesetkal na trhu s bůhvíjakým úspěchem. Však ve střední třídě šlo koupit lepší, nebo aspoň obecnému vkusu bližší auta. To ještě ale nikdo nevěděl, že jde o poslední klasickou C5, že jde o poslední Citroën s hydropneumatickým odpružením, že jde o poslední Citroën s motorem V6 HDi, že... Mohli bychom ještě chvíli pokračovat.

I takové auto je nyní náročné výhodně sehnat ve slušném stavu, a tak se stalo, že nejdražší ojetou C5 v prodeji (myslíme tím původní C5, ne SUV C5 Aircross či novou C5 X, to jsou jiná auta) je kus na fotkách níže. Na jednu stranu extra exemplář s nejlepším motorem (3,0 V6 HDi), který auto rozjede až na 242 km/h za příjemného zvuku i spotřeby, neboť disponuje 241 koňmi a 450 Nm. A na tu druhou auto vybavené maximem komfortních prvků od zmíněného odpružení přes masážní sedadla či nejlepší audio až třeba po systém udržování jízdy v pruhu a tak podobě. To je všechno pěkné, současně ale jde o vůz z roku 2013 se 124 tisíci km, to není žádná relikvie, ale 8 let v podstatě normálně používané auto.

Přesto stojí 19 500 euro, i za současného nízkého kursu evropské měny 480 tisíc korun. V podstatě „olítaná C5” a nic víc, přesto nepředpokládám, že by vám ji někdo dal se slevou, ostatně oproti druhé nejdražší v evropském prodeji stojí jen o 500 euro více, není to žádná exotická nabídka vytržená z kontextu. A víte co? Já tomu rozumím. Tohle auto vzbuzuje touhu, je pro někoho, je výjimečné, je šité někomu na míru, trefuje se do něčích potřeb. V životě jsem si nekoupil Citroën, ani by mě to nenapadlo, tohle auto ale má mé sympatie.

Před pár dny jsem jel s VW ID.3 za více jak dvojnásobnou cenu, jehož interiér připomínal kupé z motorových vlaků z 80. let a 211 km s ním šlo ujet na nabití jen plížením kolem města. To se člověk nediví, že by se mnozí přetrhli, aby za 480 tisíc měli tuhle C5. Takové auto už se nevyrábí a nikdy vyrábět nebude, přirozeně klesající nabídka hezkých kousků tak stěží dovoluje cenám dramaticky padnout.

