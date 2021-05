Nejlevnější cesta k motoru W12: Víte, jak málo dnes stojí kdysi vrcholný VW? před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Autobedrijf Arjan van Houtum, publikováno se souhlasem

Výjimečné motory W12 jsou vlastní hlavně vozům značky Bentley, ve slabé chvilce je ale VW použil i v autech vlastní značky. Dnes se dají pořídit velmi lacino i v dobře vyhlížejících autech.

Dvanáctiválce jsou považovány za šlechtu mezi motory, a to zcela právem. Jde-li se o V12, máme před sebou dva řadové šestiválce na jedné klikové hřídeli, dva téměř perfektně vyvážené motory. To znamená, že V12 mají prakticky dokonale hladký chod. Jenže taky jsou opravdu dlouhé, a tedy se nevejdou všude, kam by je konstruktéři chtěli vměstnat.

To je třeba příklad Volkswagenu. Z touhy po dvanácti válcích pod kapotou auta, kam by se V12 těžko vešla, zkombinoval dva motory VR6, už tak unikátní koncepci, aby vytvořil W12. V šestilitrové verzi se tenhle motor objevil a stále objevuje pod kapotami hezké řádky aut, aktuálně třeba v extrémně drahých Bentley, ovšem logo VW na přídi nosily jen dva vozy - Touareg a také Phaeton.

Dvanáctiválcové Phaetony se ve své době, v letech 2002 až 2011, prodávaly za opravdu vysoké sumy. Byl to vrchol nabídky vlajkové lodi značky, konkurence pro Mercedes-Benz třídy S či BMW řady 7, takže mastné cenovky byly samozřejmostí. To samé platilo i o Touaregu W12, jenže zatímco ten si drží cenu alespoň trochu výše, u Phaetonu padla až na samotné dno.

Šestnáct let po startu výroby Phaetonu W12 se tak můžeme na trhu ojetin setkat s kousky, které pořídíte i za méně než 150 tisíc korun. Není to překlep, nechybí tam nula, opravdu se Phaetony W12 dají pořídit takhle levně. Možná to budou „kasičky” - auta, do kterých budete neustále sypat peníze, na pohled tak ale nutně vypadají. A už za trochu větší peníze se dají koupit kousky, které vypadají velmi slušně a prodávající deklaruje jejich dobrý stav i servisní historii pečlivě dokumentující ještě relativně malý nájezd.

Jeden z důvodů, proč tomu tak je, jsme zmiňovali mnohokrát - údržba luxusní limuzíny je násobně dražší než třeba u Octavie. Hodinové sazby v originálních servisech se pohybují v tisíích korun a i když se jim vyhnete, náhradní díly levnými neučiníte - třeba vzduchové tlumiče mohou stát klidně 30 tisíc za kus. Zapalovací svíčky či cívky nejsou čtyři, ale je jich dvoj- i trojnásobek.

Zároveň není zaručeno, že budou drahá auta trvanlivější či spolehlivější než ta levná. Zní to zvláštně, ale důvod je jednoduchý - nevyrábí se jich tak moc, takže se ohromně vysoké náklady na vývoj a testování musí rozložit do menšího počtu prodaných automobilů. Na tohle bude Volkswagen trpět asi méně než třeba Jaguar, ale v žádném případě nelze počítat s tím, že auto za 4 miliony vydrží desetkrát víc než auto za 400 tisíc. Spíše to bude naopak, třebaže snad ne desetkrát.

Proto koupíte-li si pár let starou luxusní limuzínu, mějte na paměti, že zatímco za auto samotné dáte relativně mrzký peníz, údržba bude pořád stejně náročná, jako byste za vůz dali ony čtyři miliony. Přesto však nadšence láká dvanáctiválec pod kapotou. Pořád je to dvanáctiválec a kdyby se auta skutečně kupovala hlavou, ne srdcem, jezdíme všichni v Octaviích Combi TDI nebo v něčem podobně nudném. Je-li tedy člověk s auty v srdci ochoten se smířit s dvacetilitrovou spotřebou a údržbou v intencích výše naznačeného, může se vydat do zákeřných vod trhu s auty z druhé ruky.

Narazíte tam třeba na vůz, který si můžete prohlédnout níže. Má za sebou zdokumentovaných 211 000 km za 18 let od první registrace. Pod kapotou je slabší verze W12, která má 420 koní, jinak je vše obvyklé. Opotřebení je samozřejmě vidět, díváme se na skoro dvě dekády staré auto, které jezdilo, zhuntovaně ale zdaleka nepůsobí. Nám už známý a popravdě korektně působící nizozemský prodejce zajímavých aut hovoří o plně funkčním stavu a servisní historii dokumentující pravidelnou péči po celých 18 let.

Že nepůjde o vrak, naznačují už fotky, tohle je opečovávané auto a mohlo by zkrátka fungovat. A byť najetých kilometrů není málo, lepší je jistých 211 tisíc s péčí než vylhaných 150 tisíc bez ní. Samozřejmě, fungovat by mohlo, nemuselo, výše popsané riziko je stále stejné. Pokud byste se do toho chtěli pustit, tento konkrétní exemplář přijde na 6 500 Eur, tedy asi 165 tisíc Kč. A pokud přidáte 50 nebo 100 tisíc korun, můžete si vybírat i z dost zachovalých aut, za 9 950 Euro se teď dokonce prodává jedno hezké přestavěné na LPG, tam už nebudou problém ani náklady na palivo.

Bylo by fajn se vozit dvanáctiválcem, zejména když stojí 165 tisíc, zdá se být v pěkném stavu a byl dobře udržovaný. Provozní náklady mohou být krutější písnička. Foto: Autobedrijf Arjan van Houtum, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

