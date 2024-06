Někdo najel s jediným autem přes 1,4 milionu km za pouhých šest let. Má pořád původní motor, stavělo snad jen v servisu před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Viděli jsme už hodně bláznivé nájezdy odkroucené za hodně krátký čas, ale tohle je nový extrém. Někdo musel jezdit s autem skoro 650 kilometrů každý každičký den, aby něco takového zvládl. To je skoro za hranicí pochopitelnosti.

Jestli něco na autech milujeme, pak je to jejich schopnost prakticky kdykoli snadno a vlastně i relativně levně změnit místo, na kterém se zrovna nacházíte. Je to jakýmkoli jiným prostředkem nenapodobitelná záležitost - zvlášť při dnešním fungování Evropy můžete být klidně o půlnoci v Praze, ráno v Paříži a večer v Turíně, neplánovat nic, neptat se nikoho a nepotřebovat žádnou další podporu krom pár fungujících benzinek. A s několika kanystry paliva v kufru klidně ani to ne.

Uvážíme-li, že něco takového klidně zvládne zachovalá Octavie z bazaru za 100 tisíc Kč, je to až neuvěřitelná věc, které jsme si ani nestihli začít pořádně vážit, než se nám ji někdo začal pokoušet sebrat. Sám bych nebyl schopen dělat všechno to, co dnes dělám, nemít takovou možnost k dispozici. A neargumentujte prosím letadly, vlaky nebo čímkoli podobným - ty vás dopraví jen odněkud a někam, s autem můžete jet odkudkoli kamkoli přímo do cíle a nebýt závislý téměř na ničem jiném. Když si pak pořídíte nějaké rozumné SUV, nemusí tam ani vést silnice.

Osobně pravidelně pendluji mezi Českem, Nizozemskem a Německem, takže mě nepřekvapí, když někdo najíždí s jedním autem vysoké kilometry rok co rok, nějakých 100 tisíc km ročně se pořád dá relativně rozumně obsloužit i při jiné práci. Jak ale někdo soustavně zvládá víc jak dvojnásobek této porce, je mimo mé chápání, přesto se i to děje.

Ukazuje to jeden z příspěvků z fóra automechaniků na Redditu, jehož autor se sám nestačil divit, jak moc ojeté auto modelového roku 2019 jej navštívilo. Jde o Toyotu Tundra, už vyhlášený držák, který nejednou zvládl najet přes 1,5 milionu km bez velkých poruch, obvykle na to ale potřeboval přes 10 let. Co vidíte na záběrech úplně dole, je jiná liga - majitel najel s Tundrou 878 987 mil, tedy 1 414 593 km za maximálně 6 let. To v případě, kdyby si tuto Tundru koupil hned v dubnu 2018, kdy se auta modelového roku 2019 začala prodávat.

Taková štreka za takovou dobu znamená 235 766 km ujetých za rok, 19 647 km ujetých každý měsíc a 646 km ujetých den co den, i kdyby majitel za volantem seděl i během víkendů, svátků, dokonce po celé Vánoce. Při použití jen během všedních dnů se bavíme skoro o 1 000 km za den a víc jak 40 kilometrech každou hodinu, i kdybychom vzali v potaz veškerý čas (tedy 24 hodin), který je ve všední dny k dispozici. Obáváme se, že se nacházíme na samé hranici takovou nálož fyzicky a psychicky zvládnout.

Tedy v případě člověka za volantem, sám vůz ji zvládl docela levou zadní, i když musel stavět pomalu jen v servisech. Mechanik říká, že vůz má jen jinou převodovku vyměněnou po 805 tisících km, jinak je původní, zejména motor 5,7 V8 má být stále jeden a tentýž. Další detaily se snažíme zjistit, zatím se podívejte na to, co je k dispozici nyní. Je to taková šílenost, že ji člověk obtížně chápe hlavou.

Podobnou Toyotou Tundra někdo najel přes 1,4 milionu km maximálně za 6 let, to bere dech. Ilustrační foto: Toyota

Zdroj: Justrolledintotheshop@Reddit

Petr Miler

