Někdo najel s nezničitelným kombíkem Mercedesu během pár let 817 tisíc km, vypadá pořád jako nový

/ Foto: Ansari Automobile, publikováno se souhlasem

Nechceme přehánět, ale jen pár detailů na tomto autě prozradí, že vůbec jezdilo, ani ty ale nenaznačí, že jezdilo tak moc. Auto vyhlášené svou trvanlivostí jako málokteré jiné v tomto případě dokonale potvrzuje svou pověst, nehádali byste ani čtvrtinu skutečného nájezdu.

Zajímavé ojetiny vám ukazujeme pravidelně. Obvykle jde o auta, po kterých byste z rozličných důvodů mohli zatoužit, dnes vám ale ukážeme vůz, který je snad lepší nechtít. Nikoli kvůli jeho značce či typu, však je to Mercedes třídy E kombi s dieselovým motorem, po kterém naopak prahne kdekdo. Zaujmout může už jeho specifikace s ne zcela častým, sedmimístným uspořádáním interiéru, nejzajímavější ale jeho stav a historie. Německý kombík s třícípou hvězdou ve znaku toho totiž má za sebou tolik, že je tomu vzhledem k jeho kondici těžké vůbec uvěřit.

Jde o Mercedes-Benz E 200 CDI předchozí generace W212 (přesněji S212, je to kombík) pořízený teprve v roce 2013, tedy jen před 11 léty. Takové auto obvykle představuje ještě perspektivní ojetinu, neboť obvykle s ním soukromí majitelé najedou něco mezi 100 a 200 tisíci kilometry a opotřebují jej jen tak, že to sotva stojí za řeč. Ani tento stroj se na první pohled nejeví hůř a slova prodávajícího pár škrábancích na kolech vás nerozhodí, k takovým auto za devět let života přijde snadno.

Z míry vás nevyvedou ani fotografie. Však si auto prohlédněte v přiložené galerii - je tu trochu víc „vyleštěný” volant a lehce zdeformovaná bočnice sedačky. Ani to vás ale nepřivede k pochybnostem, tohle auto prostě vypadá stále šik. Cena jen 5 990 Eur, tedy asi 150 tisíc Kč ale podezřelá být musí, na pořád vlastně jen pár let staré Éčkové kombi se spolehlivým 2,2litrovým turbodieselem s výkonem 136 koní je to extrémně málo. Po celém Německu neseženete Mercedes E 200 T CDI S212 s podobným rokem výroby po faceliftu s nájezdem do 200 tisíc km za v přepočtu míň jak 280 tisíc korun, tohle je polovina. Takže auto nejezdí, je porouchané?

Ale kdepak. „Es läuft sehr gut!” řekne vám bez otálení do telefonu člověk, který má jeho prodej na starosti. Tedy šlape velmi dobře, my bychom řekli snad až moc dobře. Kdybychom vám už v nadpisu článku neřekli, jaká je realita, nikdy by vás z jeho fotek ani nenapadlo, že tento Mercedes najel už 817 tisíc kilometrů. Není to omyl ani překlep, prodejce nám to výslovně potvrdil, ostatně by jinak musel být hloupý, kdyby ho prodával s menším nájezdem za tak malé peníze.

Jeho nájezd tak odpovídá víc jak 20 cestám po rovníku okolo celé Země. A ještě byste byli skoro v půlce té jednadvacáté. Tento kombík navíc všechno zvládl jen za 10 let a pár měsíců, už chvíli se „fláká”. Na každý rok jeho existence tedy připadá asi 80 tisíc najetých kilometrů, což nakonec není zase takový extrém, ale 10 let v kuse jezdit přes 320 kilometrů každý pracovní den? Leckdo si nedokáže představit jezdit s touto intenzitou byť jen pár dnů, natož pak 10 let v kut. A ještě ke všemu v jediném autě, neboť vůz měl po celou tu dobu jednoho jediného vlastníka.

Tato porce je skoro neuvěřitelná, je ale reálná a auto může mít před sebou ještě nějakou perspektivu, po celou tu dobu mělo péči autorizovaného servisu Mercedesu. Prodávající navíc říká, že to všechno zvládl bez velkých oprav a je připraven sloužit dál. I kdyby to nebyla úplně pravda, už současná existence tohoto vozu v zachyceném stavu dosvědčuje, že často skloňovaná odolnost Mercedesů třídy E W212 proti vysokým nájezdům není výmysl, však vzpomeňme na výsledek testu Němců auta se 100 tisíci km. Vysmálo se jim, protože bylo jako nové. A při pohledu na tento kousek máme pocit, že by se stejně smálo i o pár set tisíc najetých kilometrů později.

Vůz má ale i svou temnou stránku, třebaže ne přímo sám o sobě. Připomíná totiž také to, že bez pečlivě zdokumentované historie byste při koupi ojetiny neměli věřit ničemu. Tohle auto není ani pořádně vyčištěné, je protažené kartáčkovou myčkou. A stejně působí velmi zachovale. Někdo snadno může tachometr vozu stočit o 600 tisíc km a leckomu ani pak nebude nic podezřelé. Snad to některý z českých šejdířů nevezme jako tip na dobrou koupi následovanou pořádným „vylepšením” historie...

Při pohledu na tyto fotky se vám nejspíše ani nebude chtít věřit, co má tento Mercedes E 200 T CDI už za sebou. Je to ale velký světoběžník, tady skoro doslova, okolo Země si to dal víc než dvacetkrát. Foto: Ansari Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Ansari Automobile@Mobile.de

Petr Miler

