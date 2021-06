Někdo najel s obrem s motorem 4,2 celých 909 tkm a pořád jezdil do autorizovaného servisu před 4 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Kalot Automobile, publikováno se souhlasem

Tohle auto je fascinující z tolika pohledů, že by si zasloužilo knihu. Však kdo si koupí na takové ježdění mastodontní off-road? Kdo s ním 17 let plní servisní knihu? A především - který vůz zůstane po tom všem v takovém stavu?

Toyota Land Cruiser 100 patří mezi legendy off-roadového světa. Během desetileté produkce trvající od roku 1997 do roku 2007 si vysloužil image spolehlivého společníka na cesty všeho druhu. Ostruhy si vydobyl na rozličných expedicích, později začal platit i za luxusní zboží, a stal se tak jedním z mála skutečných konkurentů Range Roveru. Mohutný a pohodlný Land Cruiser není na trhu ojetých vozů žádnou vzácností, ale co vám ukážeme dnes, je naprostá rarita.

I když Toyoty obecně platí za velmi spolehlivá auta, zrovna Land Cruiser si málokdo kupuje na najíždění velkých porcí kilometrů. A když, pak by člověk čekal volbu některého z menších motorů. Před sebou ale máme „plnotučný” Land Cruiser s turbodieselem 4,2, který má na tachometru 909 611 kilometrů. A to prosím existuje necelých 17 let, takže s ním někdo musel jezdit k 60 tisícům kilometrů ročně. Pořádná porce na velký off-road, takto v kuse rozhodně.

Mechanika tohoto vozu je známa jako spolehlivá a trvanlivá, což platí i o dieselovém šestiválci s výkonem 150 kW (204 koní) a točivým momentem 430 Nm. I když jde o relativně úsporný motor, k ideální volbě na dlouhé dálniční přesuny má opravdu daleko. První majitel tohoto vozu ale svůj stroj musel milovat, a tak s ním jezdil a jezdil. A nejen to, také o něj velmi poctivě pečoval.

Opravdu zřídkakdy narazíte v prodeji na ojetinu s takovým stářím a nájezdem, která by po celou dobu pravidelně navštěvovala autorizovaný servis. Tady se to ale stalo a ze stavu vozu je patrné, že šlo o jen o jeden z projevů péče dosavadního vlastníka. Dlouhé cesty přežil šedý látkový interiér s dřevěným dekorem v takovém stavu, až se skoro nechce věřit, že je původní. Používání ovladačů je patrné, roky v zápřahu za sebou zanechaly nějaké šrámy, i auta s 200 tisíci km ale kolikrát vypadají hůř. Tento interiér není ani pořádně vyčištěný a přesto vypadá výborně.

Ve výbavě nechybí kde co včetně některých dodělávaných prvků, fascinující je ale na tomto autě způsob využití, jeho historie a stav. Až nyní je k dispozici druhému majiteli v kondici, kterou prodávající označuje za mimořádně dobrou a konstatuje, že na autě všechno funguje, jak má - ani původní motor a převodovka prý nenaznačují, že by měly mít vše za sebou.

Požadovaná cena 14 900 Eur, tedy asi 380 tisíc Kč, za takto staré a ojeté auto rozhodně není nízká. Ale tohle je v podstatě rarita, která může posloužit jako příklad, že i s velkým autem s velkým motorem je možné křižovat Evropu tam a zpátky a na konci nemít v rukou vrak. Tedy pokud po tom srdce touží a peněženka to dovolí.

Land Cruiser řady 100 s motorem 4,2 R6 najel skoro milion kilometrů, to samo o sobě výjimečné. A podívejte se, jak málo je to na něm vidět. Foto: Kalot Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Mirek Mazal