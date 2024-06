Někdo najel s velkým SUV Audi ze září 2020 už 530 tisíc kilometrů, musel jezdit 12 tisíc km měsíc co měsíc včera | Petr Miler

/ Foto: Kassel // Automax, publikováno se souhlasem

Nešálí vás zrak, na tachometru tohoto auta je vážně víc jak 530 tisíc km, i když se jedná o faceliftované Audi Q7 z roku 2020. Popravdě nechápeme, jak někdo mohl takovou porci zvládnout za takový čas, tohle auto se pro tak extrémní využití ani moc nehodí.

O víkendu jsme vám ukazovali auto, které najelo 1,6 milionu km za pouhých 6 let. Něco takového hned tak znovu neuvidíme, je ale třeba jedním dechem dodat, že šlo o vůz jezdící po USA, kde je něco takového možné o poznání snáz. Asi ne v L.A, asi ne v New Yorku, v rurálnější částech Ameriky ale pořád můžete třeba při péči o ropné vrty najezdit stovky kilometrů denně, aniž byste potkali víc než pár jednotek jiných aut. Kde se vám tohle v Evropě poštěstí?

No nikde, proto musíme žasnout i nad autem, které vám ukážeme dnes. Nenajelo 1,6 milionu km, také ale není ani 6 let staré. A není to vysloveně „dělník silnic”, jde o luxusní SUV Audi Q7 ve faceliftovaném provedení 50 TDI. Takové auto jistě dokáže „jezdit štreky”, ale neznáme nikoho, kdo by si jej pořídil na zvládání víc jak 10 tisíc km měsíčně. Tedy neznali jsme ho, dodnes.

Vůz na fotkách níže byl poprvé uveden do provozu v září roku 2020, je tedy nyní starý právě 45 měsíců. Přesto od svého přihlášení zvládl najet přes 530 tisíc km, což jednoduchá matematika vykreslí jako 11 777 km za měsíc. To je šílené číslo - kdyby vůz jezdil jen ve všední dny, ať už s jakýmkoli počtem řidičů, bude muset jezdit okolo 580 km denně, aby to zvládl. A pokud s ním jezdil jeden člověk, je to na „uctivý hlubokosklon”.

Pokud víte, co to je jezdit dálky, něco jako 580 km ujetých za den vás baví - nebo přinejmenším neoddělá - jeden den. Zvládnete to i dva po sobě, klidně dvakrát 1 000 km, třetí už padáte na ústa a čtvrtý se modlíte, ať vám exploduje pneumatika a vy budete moci chvíli jet s odtahovkou do servisu. To už prostě není zábava ani pro fanatiky, to je ubíjející dřina. Dělat to čtyři roky v kuse nám přijde na Bohnice.

Uctivě je ale vedle potenciálně jediného řidiče třeba mluvit také o samotném autě. Už zvládnout to per se je obdivuhodné, podívejte se navíc, jak tahle Q7 vypadá. Snad ani 200 tisíc km bychom ji nehádali, je pořád svěží jako jarní vánek. Prodávající říká, že sice není „wie neue”, ale s kompletně původní klíčovou technikou prý funguje na jedničku a dál může být používáno i pro zdolávání stovek kilometrů denně. Inu, co se v mládí naučíš...

Zajímavá koupě to podle nás není, i když cena 35 990 Eur, tedy asi 890 tisíc Kč, je za ani ne čtyřletou Q7 v podobné specifikaci nejnižší široko daleko. Jako ukázka toho, co lze také v Evropě zvládnout odjezdit jedním autem, je to ale pozoruhodný stroj.

Věřte nevěřte... Ale ne, musíte věřit, tohle auto opravdu najelo přes 530 tisíc km za 45 měsíců, teď je na prodej jako suverénně nejlevnější Q7 50 TDI 2020 v nabídce. Foto: Kassel // Automax, publikováno se souhlasem

Zdroj: Kassel // Automax@Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.