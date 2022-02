Někdo se pokusil udělat si moderní BMW ze staršího Hyundai, úplně dobře nedopadl před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Situaci „chci BMW, ale nemám na to” lze řešit různě. Nejrozumnější cestou se zdá být „nemít BMW”, jeden korejský majitel Hyundai Coupe se ale rozhodl pro jiné řešení.

Už léta říkáme, že člověk má být spokojen s autem, na které si dokáže vydělat a nedělat ze sebe někoho, kým ve skutečnosti není. Opravdu není nic špatného na tom mít hezké obyčejné auto, dobře se o něj starat a užívat si toho. Univerzálněji pojaté modely běžných značek jsou dnes obvykle tak dobré, že v poměru výkonu a ceny dělají vynikající službu a stydět se skutečně není za co.

Pokud přesto chcete zamířit výš třeba k vozu od BMW, máte za normálních okolností dvě možnosti - buď si jej můžete koupit nové a mít jistotu vyzpytatelných provozních nákladů, ale zároveň se musíte smířit s vyšší pořizovací cenou. A nebo koupit ojeté za cenu podstatně menší, ale vzít jako fakt, že nevyzpytatelnost ceny dalšího provozu vás může přivést na mizinu. Jinými slov je na BMW třeba mít. Někteří se ale s tímto stavem zjevně nehodlají jen tak smířit a volí jiné cesty.

Důkazem budiž snímky z Instagramu níže, které nezachycují BMW, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale jednu z verzí u nás dříve též prodávaného Hyundai Coupe, které na některých trzích nese jméno Tiburon. Podle nás to bylo docela zajímavé lidové kupé (kde dnes taková auta jsou?), které šlo pořídit dokonce i s šestiválcovým motorem. Majiteloi ale zjevně nepřišlo dost dobré, a tak vůz „předělal” na BMW.

Těžko říci, jaké BMW to vlastně mělo být, neboť přímo něco podobného v Mnichově už dlouho nevzniká. Někteří hovoří o poslední Z4, další o dvojkovém Gran Coupe. Tak či onak výsledek zrovna neohromuje, třebaže majiteli nelze upřít snahu. Vyměnil dost dílů nejen zvnějšku, ale i zevnitř, vidíme dokonce volant BMW a klíč (či spíše obal klíče) téže značky. A protože se autora podařilo identifikovat na internetovém fóru, víme, že celá pseudokonverze mu zabrala asi půl roku práce. Asi bychom místo předělávání čtyřválcového provedení s automatem investovali třena raději do oné šestiválcové verze, ale to je náš pohled na věc.

Z jeho vyjádření není jasné, do jaké míry jde o recesi a do jaké míry to myslí vážně, na každý pád si prý užívá pozornosti okolí. Té i věříme, jen si nejsme jisti, jestli je míněna v dobrém. Nám přijde rozumné jezdit s tím, na co člověk skutečně má a nestydět se za to, ale třeba to uvidíte jinak.

Těžko říci, zda se majitel Hyundai Coupe alias Tiburon pokusil předělat své auto na BMW Z4, ... Ilustrační foto: BMW



...nebo se pokusil udělat něco jako dvojkové Gran Coupe. Tak či onak zmate oko přihlížejícího jen zdálky. Ilustrační foto: BMW

Zdroje: motorsjason@Instagram, Bobaedream

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.