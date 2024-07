Někdo udělal obchod roku, nejeté Schumacherovo Ferrari s manuálem v aukci bez rezervní ceny koupil levněji než „obyčejné” kusy před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Artcurial, tiskové materiály

Aukční prodej má vést k vyšší ceně pro nabízejícího a v případě výjimečného auta, navíc spojeného s celosvětově známou osobou, k ní obvykle vede. Tady se ale majitel rozhodl zariskovat a musí litovat.

Prodej výjimečného auta formou aukce je oblíbeným instrumentem vedoucím k vyšponování jeho ceny. Je to logické - když nějaké auto nabídnete v Praze, zajímat se o něj budou v prvé řadě Pražané, v druhé pár lidí ze zbytku Česka a když využijete služeb prodejce s mezinárodním přesahem, oslovíte i pár Evropanů, kteří se dosud neřídí heslem „koupeno v Česku, zdevastováno v Česku”. A to je tak všechno. Když využijete služeb renomované aukční společnosti, oslovíte snadno celý svět. A víc potenciálních zájemců znamená i potenciálně vyšší prodejní cenu, má to ovšem několik podmínek.

Jednak musí jít o zboží, které také vzbuzuje celosvětovou touhu, musí to být specifická, opravdu výjimečná věc. Protože jinak nikdo z USA nemá důvod přihazovat v aukci konané ve Francii s vidinou nejméně desetitisícových přepravních nákladů, aby si koupil přibližně to samé auto, jaké si může pořídit přímo v USA. A jednak je třeba být opatrný na aukční poplatky - ať už je formálně platí prodávající nebo kupující, do ceny se nutně zakusují. A obvykle jde o několik procent ceny, 5 až 10 procent podle charakteru aukční síně, což může být hodně peněz. Navíc je i s aukcí práce, takže se snadno může stát, že se přes relativně solidní kupní cenu beztak nevyplatí vůz touto cestou nabízet.

Docela se tedy divíme některým nevýjimečným vozům v nabídkách aukčních portálů, co v takovém případě majitel čeká? Naopak se nevidíme, že v aukci renomovaného Artcurialu skončilo už specifikací i stavem, natož pak historií zcela jedinečné Ferrari 550 Maranello, jehož prvním majitelem byl sám velký Michael Schumacher. Byla to jedna z hvězd víkendové „Garden Party In Saint-Tropez”, prestižní dražby zmíněné aukční síně zaměřené jen na mimořádné automobily a trochu umění. Tato nabídka byla nepřekvapivě mocně medializována, šlo opravdu o jednu z perel nabídky, protože jsme ale kvůli jiným vozům nestihli o tomto autě napsat včas, rozhodli jsme se zmínit jej až po prodeji.

Pochopitelně jsme to plánovali v očekávání stratosférické ceny, neboť jde o vůz, který byl prokazatelně vlastněn a dokonce podepsán sedminásobným šampionem Formule 1, má dnes silně preferovanou manuální převodovku a od roku 1996 najel jen 10 000 km. Artcurial očekával prodej až za 450 000 Eur, tedy 11,3 milionu Kč, a majitele zjevně přiměl nabídnout auto bez rezervní ceny - tedy kolik kdo dá, za tolik se prodá. Tento krok obvykle dále přiživuje přihazování, neboť více lidí má pocit, že tady nakoupí levně, ale výsledkem bývá pravý opak. No, bývá...

Netušíme, co se stalo špatně, ale už fakt, že jsme od soboty nebyli schopni zjistit, za kolik se vůz vůbec prodal (a bez rezervní ceny se jistě prodal), naznačovalo cosi nemilého. Oficiální kanály Artcurialu mlčely - a dosud mlčí - o dosažené prodejní ceně, až přímý včerejší dotaz na mluvčího firmy vedl k odpovědi. Auto se prodalo za pouhých 190 tisíc Eur, tedy 4,8 milionu Kč, víc jak 1,5 milionu pod minimální odhadní cenou, a to včetně aukčních poplatků.

Možná si řeknete, že 4,8 milionu korun je pořád hromada peněz, že za to byste si koupili dům, na nejetou 550 Maranello s popsanou historií je to ale spíš vtip. Nejlevnější srovnatelné Ferrari v Evropě dnes v přímém prodeji stojí 199 900 Eur, tedy přes 5 milionů Kč, a Schumacherovi nepatřilo. Navíc prodávající musel zaplatit statisíce aukční firmě za věru mizerný výsledek. Však za hodně peněz se dnes prodávají i „blbosti” jako Schumacherovy nášivky z kombinézy nebo podepsané čepice, tady máme jeho auto, podepsané, navíc s vlastnoručním průvodním dopisem z 10. února 2003, v němž přeje japonskému kupci za volantem auta tolik potěšení, jaké si v něm léta užíval on sám.

Netušíme, proč tohle na sběratele nezafungovalo, možná „japonský výlet” vozu stačil k tomu, aby dostal stigma „auto z japonské aukce”, které sběratele odrazuje. Buď jak buď, kupec udělal obchod roku - 550 Maranello s manuálem rostou rychle na ceně, tohle je nejeté a po Schumim. Za jiných okolností musí dříve nebo později na kupce zapůsobit tak, jak se mu letos nepodařilo.

Tohle je lákavé auto samo o sobě, s prvním majitelem v podobě Michaela Schumachera a minimálním nájezdem láká jen víc. Přesto o víkendu v aukci potěšilo hlavně kupujícího. Foto: Artcurial, tiskové materiály

Zdroj: Artcurial

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.