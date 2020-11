Německý supersedan schopný jet v luxusu 305 km/h se 4 roky po zrodu prodává nejetý před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Doby, kdy bylo tohle auto absolutním vrcholem potravního řetězce, jsou sice pryč, zase tak daleko od něj ale není ani dnes. Pokud vám nesedí nový model, tohle je šance na o něco levnější návrat k předchozí generaci Audi S8.

Současná generace Audi A8 je v prodeji už dva roky a od loňska má i svou vrcholnou verzi S8. Ta pochopitelně nejede vůbec špatně, v rámci předchozí generace ale byla v prodeji ještě jedna varianta, která alespoň s výkonem zamířila ještě výš - S8 plus.

Pod kapotou měla místo 571 koní dokonce 605 kobyl a s omezovačem nastaveným na 305 km/h byla schopna jet právě tolik. Je to jeden z nepochybných vrcholů evoluce, luxusní sedan schopný uhánět rychlostí supersportu, jako nový už se ale tři roky neprodává. Ojetých kousků se v nabídce pár najde, nyní je ale v Nizozemsku k mání vůz, který je sice 4 roky starý, za celou tu dobu ale pořádně nevyjel.

Auto má na tachometru pouhých 204 km a je jednoduše nové, ne jen jako. Co s ním kdo prováděl, nemáme zprávy, pravděpodobně ale svého času nebylo prodáno včas a u dealera zůstalo na skladě až do dnešních dnů. Je to špičkově vybavená verze s nespočtem extra prvků, jako jsou audiosystém Bang&Olufsen, karbonové díly, masážní vyhřívaná i ventilovaná sedadla či noční vidění.

Je to zkrátka jedno z těch německých aut hostících na palubě všechno myslitelné současně - výkon i další extra techniku, prostor, luxus, výbavu, elektroniku, na co si vzpomenete. Vypadá dokonce skoro stejně jako svého času auto na prezentačních fotkách, akorát místo stříbrného laku má klasickou šedou barvu Audi zvanou Nardo Grey, možná nejlepší volbu pro jakékoli ostré Audi.

Tohle auto muselo stát jako nové dost přes 145 200 Eur (dnes 3,8 milionu Kč), na kolik přišla základní verze. A po čtyřech letech bez jediné větší jízdy pochopitelně není dražší. Nyní stojí 119 500 eur, tedy asi 3,1 milionu Kč, což se zdráháme nazvat výhodnou nabídkou, je to pořád hromada peněz. Na druhu stranu, podobné auto nadupané vším zmíněným vám dnes nikdo nové za takové peníze neprodá - i základní S8 s 571 koňmi začíná výš.

Takto se Audi S8 Plus předvedlo světu v roce 2015. I dnes se kupodivu dá koupit jako nové, jeden úplně nejetý a skoro stejně vyhlížející exemplář nabízí inzerát na zdrojovém odkazu v Nizozemsku. Ilustrační foto: Audi

Zdroj: Marktplaats

Petr Miler