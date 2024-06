Nenápadný drtič iluzí majitelů spousty drahých supersportů může být váš jen za 300 tisíc korun před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Vos, publikováno se souhlasem

Jaký nadšenec by nechtěl auto, které vytře zrak všem okolo, aniž by je napadlo, že se to může stát? Takové vozy existují, ale bývají drahé, tento vás nezruinuje. Tedy aspoň ne při pořízení.

Jsem přesvědčen, že není možné milovat rychlá auta a nemilovat sleepery, spáče, prostě auta působící jako odpočívající kobra po dobré svačině, která je ale kdykoli schopna začít rozdávat rány, jako by zrovna zaháněla do kouta Vémolu. Takové vozy vypadají více či méně nevinně, no rozhodně nevypadají jako silniční stíhačky, ve skutečnosti jimi ale jsou.

Sleeper asi nepostavíte z Ferrari nebo Porsche, jinak se ale fantazii meze nekladou. Pozitivně překvapit může kdeco od škodovky po bavorák, ale ruku na srdce, ideálem je vůz mainstreamové značky, který je upraven tak, že to nedává moc znát. A čím starší a tuctovější je, tím lépe. Auto na fotkách níže tedy není dokonalý sleeper, protože je to sice Opel, ale také červené kupé s písmeny OPC v označení. Současně je to ale také už víc než 20 let starý vůz, do kterého by málokdo řekl, že „pojede”. Ale on jede. A jak.

První generace Astry OPC ostatně nemá pověst bůhvíjakého děla, zkraje měla „jen” atmosféricky plněný motor 2,0. To až v roce 2002 přišla přeplňovaná verze s výkonem 200 koní, to by ale dnes nikoho do kolen nedostalo, třebaže s 1 250 kg hmotnosti tohle auto nikdy nejelo špatně - stovka za 7,5 sekundy a maximálka 240 km/h nejsou zlé parametry. Použitý motor Z20LET ale měl vždy značné rezervy a daly se z něj dolovat docela jiné výkony. Přesně tímto směrem byl posunut vůz, který je předmětem dnešního článku.

Jeho motor je opravdu řádně překopaný, dostal kované písty a ojnice od Wossnera s lepším chlazením, tužší pružiny ventilů od Piperu, nové vstřikovače Deka, větší turbo od Pulsaru, mezichladič Mishimoto, nové sání, výfuk, váhu vzduchu, řídicí elektroniky a dále „drobnosti” jako odolnější spojku. Výsledek? 412 koní výkonu a 481 Nm točivého momentu na kolech. Pořád v autě o hmotnosti okolo 1 250 kg, to už něco znamená.

Zrychlení na stovku je u předokolky irelevantní, ze 100 na 200 km/h ale vůz zrychluje za méně než 9 sekund. Pro představu, to jsou časy někde na úrovni Astonu Martin V12 Vantage, BMW M3 F80, Porsche 911 GT3 991, dřívějších evolucí Nissanu GT-R... Prostě se bavíme o dynamice pár let starých supersportů ve voze, který většina lidí bude považovat za trapně „vytuňákovaný” střep ze zlomu milénia, konkrétně z roku 2003. Auto tedy působí zachovale, jinak si ale ponechává svou jednoduchost a snad jen kola OZ Superleggera naznačují, že tady se neladilo za pomoci dílů od pumpy.

Vůz pochopitelně není nový, na tachometru má 246 tisíc km, majitel ale říká, že technicky je zachovalý stejně jako vizuálně a bez potíží dokáže využívat veškerý svůj výkon i díky adekvátně upravenému podvozku a brzdám. Koupit ho bude jistě riziko, rozpadnout se může kdykoli, potenciální odměna je ovšem sladká - dynamika aut za miliony jen za 12 000 Eur, tedy asi 300 tisíc Kč, v nenápadném balení. Berte, nebo nechte být, je to jen vás.

Není obvyklé, abyste se k autu takového výkonu a dynamiky v nenápadném balení dostali za takové peníze. Také jde o dost starý a jetý vůz, ovšem to jeho „sleeperovitost” jen podporuje. Foto: Vos, publikováno se souhlasem

Zdroj: Opel Astra G OPC2 2.0 Turbo@Marktplaats

