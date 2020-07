Neobvyklá práce hledače opuštěných aut slibuje zajímavé zážitky a velmi slušný plat před 4 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Supercar Blondie@Youtube

Pokud jste zrovna přišli o práci a auta jsou váš život, tohle je nabídka z kategorie těch snových. Inzerovaná pozice slibuje život plný drahých aut, cestování a štědré odměny.

Nezaměstnanost v České republice po řadě dobrých let stoupá a dá se očekávat, že to nejhorší teprve přijde. Naše země nebyla až do takové míry stižena bezprostředními dopady koronavirových omezení, o to horší ale budou ty dlouhodobé. Jakékoli podnikání založené na zahraničním cestovním ruchu je dnes na kolenou a nepříjemnosti z toho pramení sekundárně dopadnou i na řadu jiných oborů. A nakonec ani průmyslu téměř všeho druhu se nedaří - například automobilky neočekávají návrat lepších časů dříve než v roce 2022 nebo 2023, to ještě dlouhá doba.

Možná patříte mezi ty, kteří už přišli o práci, nebo cítí nejistotu do budoucna. Pak tu máme zajímavou nabídkou plného úvazku ze zahraničí. Prodejce exotických aut se sídlem ve Velké Británii přijme hledače opuštěných vozů. Tajemně působící pracovní pozice v sobě skrývá velké dobrodružství s minimální výplatou 30 tisíc liber ročně, tedy asi 872 tisíc Kč, a provizemi z prodejů jako bonus.

Pracovní pozice je příznačně pojmenovaná jako Supercar Scout a základní předpoklady minimálně jedenadvacetiletého kandidáta by měly obsahovat dovednosti ve formě plynulé angličtiny, přehledu o autech, řidičského průkazu, vyjednávacích schopnostech a touze cestovat. Práce spočívá ve stopování odstavených automobilů s vysokou tržní hodnotou, které lze takto pořídit relativně levně.

Nejčastějším místem výkonu práce mají být Spojené arabské emiráty, kde tradičně zůstává ladem mnoho luxusních modelů kvůli majitelům odstěhovaným do ciziny ve snaze uniknout dluhům. Zaprášené supersporty i přepychové limuzíny pokryté pískem postupně končí na odstavných plochách a následných dražbách, proto by měl nový pracovník jednat rychle a efektivně. Důležité je vyhledat původního vlastníka, dohodnout formality a poté už jen svoji kořist fyzicky přepravit do jednoho ze skladů britské obchodní společnosti, která zajistí výhodný prodej vozu.

Úspěšný uchazeč má šanci řídit výjimečné vozy a další odměnou mu bude plná úhrada nákladů na cestování, ubytování a další životní náklady spojené s prací daleko od domova. Ke slušné výplatě si navíc připočtěte provize z úspěšného prodeje vyhledaného vozu, byť není jasné, o jak velké části má jít. Další lákadla firma neuvádí, vlastně to ani není potřeba, zvlášť v této době.

Evropská firma chce vydělat na odložených superautech v bohatých emirátech. Najde se jich tam dost, jak nedávno ukázala Alexandra Mary Hirschi - i vrakoviště v Dubaji je trochu jiný svět. Foto: Supercar Blondie@Youtube



Tedy, najde se tam třeba i Škoda Fabia, tu asi zpět do Evropy nikdo převážet nebude. Foto: Supercar Blondie@Youtube

