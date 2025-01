Neuvěřitelně specifikovaný Phaeton připomíná, co všechno bylo možné ve zlaté éře VW. Ztratil na ceně 3,7 milionu Kč, teď může být váš před 10 hodinami | Petr Miler

Kdybyste si tohle auto nemohli prohlédnout na vlastní oči, možná byste ani nevěřili, že vůbec vzniklo. Třeba karbon-keramické brzdy na VW v roce 2009? I to bylo možné, dnes je z tohoto Phaetonu vskutku úchvatný kus historie i král ztráty hodnoty svého druhu.

V jakém stavu je dnes Volkswagen? Najděte si pro to vlastní adjektiva, jsme si ale zatraceně jistí, že není v takovém, v jakém by si jej přál mít už před pěti roky zesnulý Ferdinand Piëch. Právě on se jako někdejší šéf koncernu VW zasloužil o spoustu věcí, které firmu v pozitivním smyslu slova definují dodnes. Z jeho práce tedy mnozí lidé v automobilce stále žijí, nikdo z nich na ni ale nedokázal navázat.

S ohledem na to, z jakých kruhů pocházel a v jakém věku se Volkswagenu ujal, to byl až neuvěřitelný „střelec”. Pouštěl se i s tak velkou společnosti do riskantních projektů, jejichž výsledkem mohly být - a obvykle byly - skvělé rány, ale také velké průšvihy. Mezi ty se zařadila také limuzína jménem Phaeton, vůbec nejluxusnější Volkswagen historie. „Lidový vůz” měl posunout do nových výšin, což se mu svým způsobem i podařilo, jak vám ukáže také auto, které si dnes přiblížíme. Obchodní úspěch z toho ale zkrátka nebyl.

Piëch přitom jako vnuk Ferdinanda Porscheho a uznávaný technik neponechal nic náhodě a vývoj Phaetonu dotáhl do dnes neuvěřitelných extrémů. Před vývojáře tak postavil mnoho obtížně řešitelných úkolů - vůz například musel zvládnout celodenní jízdu rychlostí 300 km/h při venkovní teplotě 50 stupňů Celsia, zatímco klimatizace uvnitř musela držet nastavenou dvaadvacítku. S takovou péčí moderní auta vyráběna nejsou, rozpočty to nedovolují a technokrati jako Piëch automobilky dávno neřídí.

Velký důraz byl kladen rovněž na motorový prostor, již v případě základní varianty bylo možné počítat s 3,2litrovým šestiválcem a 241 koňmi. Tento agregát byl jako jediný spojen s pohonem předních kol, ve zbytku směřoval výkon pohonných jednotek do všech čtyř rohů. A od roku 2007, kdy byla tři-dvojka nahrazena šestiválcem 3,6litrovým, mohli zákazníci volit jen a pouze systém 4Motion. Na vrcholu nabídky s ním mohl pracovat i benzinový šestilitrový W12 nebo pětilitrový V10 TDI.

Piëch původně počítal s tím, že továrna v Drážďanech bude zpočátku produkovat 20 tisíc Phaetonů za rok a následně produkci rozšíří dokonce na 35 tisíc vozů, reálně se úspěch nedostavil. Do srpna 2006, tedy během čtyř let, totiž bylo vyrobeno pouze 25 tisíc exemplářů. A celkově jich pak za patnáctiletou (!) historii výroby vozu bylo smontováno 84 253 aut, kusy z posledních let výroby byly navíc takovou z nouze ctností dostupnou se stále menším počtem motorů a výjimečných prvků. Auto na fotkách níže ale pochází ještě z vrcholných časů zlaté éry VW.

Jde už o faceliftované, dvanáctiválcové prodloužené provedení vyladěné divizí Individual, jehož specifikace bere dech. Auto bylo vyrobeno přímo pro někoho z vedení automobilky, který byl jeho prvním uživatelem. A podle toho vypadá. Divize Individual měla už tehdy (podobně jako dnes Ferrari) osazovat auta štítky s přehledem výjimečných prvků, obvykle takový štítek stačil jeden. Tady ale musí být dva protože v autě je na míru kdeco od lakování jinak plastových prvků až po kožené obšití jindy plastových částí interiéru. Auto vypadá od pohledu mimořádně, čemuž napomáhá také technická a výbavová specifikace.

Vůz má pod kapotou nejlepší, tedy 450koňový motor 6,0 W12 s pohonem všech kol, fascinující je přítomnost karbon-keramických brzd. Ani nevíme, že se tehdy do Phaetonu dala tahle věc koupit, v sériových silničních autech šlo o pár let staré novum. Nevíme o tom, že by dnes byla k dispozici pro nějaký VW, do Phaetonu jste si ji ale poručit zkrátka mohli. K dispozici bylo tehdy opravdu vše myslitelné, bez kompromisů.

Veškerá komfortní výbava vozu by dala na několik á-čtyřek, ale namátkou - jsou tu nejen věci jako hromada kůže, dřevěné dekory z eukalyptu, audiosystém Dynaudio, přídavné topení nebo navigace, ale také prvky typu masážní, vyhřívaná a ventilovaná sedadla vpředu i vzadu, integrovaný telefon, infotainment pro zadní sedadla, střešní okno se solárním panelem nebo i takové věci jako integrovaný hasicí systém. Je tu v podstatě vše, co si šlo do jakkoli výjimečného auta v roce 2009, kdy tento vůz vznikl, pořídit.

Jak už jsme zmínili, Piëch byl při vývoji posedlý dokonalostí, a tak ani u více ojetých kusů nebývá v interiéru vidět žádné podstatné opotřebení a tento exemplář není výjimkou - i když má náchylnější světlé čalounění a najel 186 tisíc km, vypadá téměř dokonale. Navíc je tu ona výbava, která zestárla jen částečně. Stáří vlastně odhalují jen menší obrazovky a větší počet tlačítek. Technický stav je podle prodávajícího bezvadný a servisní historie nejlepší možná.

Jako nové tohle auto stálo přes 170 tisíc Eur, skoro 4,4 milionu Kč, nyní je pochopitelně k mání za zlomek původní sumy. K dispozici je jen za 24 990 Eur, tedy asi 628 tisíc korun, o víc jak 3,7 milionu levněji. Je to nějakých 15 procent původní ceny, aniž by auto ztratilo mnoho ze svého někdejšího šarmu a mimořádnosti. Za takovou sumu dnes nekoupíte ani lepší nový VW Golf. A i kdybyste se přetrhli u konfigurátoru, tolik luxusu nenacpete ani do vrcholného Passatu.

Pochopitelně, ztráta hodnoty nepřichází pro nic za nic, obyčejná auta vás nevystavují riziku servisování složité techniky. Proto Phaeton patří mezi krále ztráty hodnoty. Ale řekněte, nechtěli byste mít takové auto doma? Kousek jako tento nikdy nebude obyčejný...

Volkswagen Phaeton kdysi představoval vrchol nabídky německé značky. A zapůsobit dokáže i dnes, i když jeho cena klesla asi na sedminu původní částky. Tento kousek je opravdu výjimečný a až neuvěřitelně specifikovaný. Foto: iconcars, publikováno se souhlasem

