Noblesní speciál britské královny se prodal nečekaně draho, prakticky okamžitě

Noblesní speciál britské královny se prodal nečekaně draho

/ Foto: Bramley Motor Cars, publikováno se souhlasem

Tato auta nebývala v minulosti zase tak vyhledávaná, současná doba ale přeje investicím do čehokoli aspoň náznakem cenného. Vůz postavený na míru britské královně není výjimkou.

Před týdnem jsme psali o prodeji jednoho ze dvou totožných speciálů britské královny, které pro ní připravilo domácí Bentley. Model Mulsanne vyvedený v laku Barnato Green s kůží Twine Main Hide a dekory Burr Walnut uvnitř vypadal noblesně a vzhledem k tomu, že byl od roku 2013 používán výlučně v okolí Buckinghamského paláce, neměl dodnes najeto skoro nic - pouze 4 010 km. Je to pochopitelně zajímavé auto, přesto jsme nečekali, že se prodá nějak zvlášť rychle či draho.

Jenže doba je jaká je a přeje investicím do čehokoli, co slibuje zachování hodnoty více než peníze. Pravdou se tak stal pravý opak a inzerovaný vůz změnil majitele během několika málo dnů. Stát se tak za obvyklou cenu, za kterou skoro nejeté Mulsanne z té doby vidíme v inzerci (cca 3,5 milionu Kč) či mírně vyšší, asi by to nepřekvapilo nikoho, zaplacená cifra byla ale nakonec velmi, až nečekaně vysoká.

Prodávající ji konkrétně neuváděl, po dokončení prodeje nám ale sdělil, že vůz byl koupen za 179 850 liber, tedy asi 5,4 milionu Kč. To je pozoruhodně vysoká suma, která nemá daleko k tomu, za kterou šlo Mulsanne do konce jeho výroby pořídit jako nový (cca 6,5 milionu Kč). Skoro se tak rýsuje dokonalá rada: Chcete-li prodat auto za cenu blízkou té, za kterou jste jej koupili, půjčte ho královně. V tomto případě je to ovšem rada skoro doslova knížecí...

Dodejme, že nabízený vůz stejně jako všechny ostatní Mulsanne poháněl 6,75litrový osmiválec naladěný na 512 koní výkonu a 1 020 Nm točivého momentu. I tím nakonec může být tento model pro sběratele zajímavý - klasický „6 3/4 Litre”, jak si oficiálně říkal, má kořeny sahající prakticky až k počátkům značky, pro současný svět už byl ale z hlediska emisí neadaptovatelný, a tak zcela skončil. Ostatně jako Mulsanne sám - jeho místo v nabídce dnes zaujímá nová generace modelu Flying Spur.

Zdroj: Bramley Motor Cars

Petr Miler